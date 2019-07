Flamengo 3 x 2 Botafogo: Destaque, Rafinha comemora atuação e já mira o Emelec

Lateral-direito deu duas assistências em vitória no clássico e pede a "mesma vontade" contra os equatorianos

Rafinha teve participação direta na vitória do por 3 a 2 sobre o , na tarde deste domingo (28), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito deu duas assistências e foi eleito o melhor jogador da partida, além de ter levado a torcida rubro-negra à loucura nas redes sociais.

Após a partida, Rafinha destacou que a experiência ajuda nos momentos de pressão. "Fico feliz de ter ajudado a equipe. Mas estou há um tempo no futebol e sei que se a equipe não vai bem, nenhum jogador consegue fazer nada sozinho. Então, graças aos meus companheiros que me ajudaram muito me dando passe, passagem, dando um apoio na defesa também, acho que o grupo, o time hoje todo se comprometeu para que a gente conseguisse essa vitória. Claro, a gente procura sempre com a experiência que tem, sempre procurar encarar alguma jogada que possa criar uma ocasião de gol e hoje deu certo", analisou em entrevista na zona mista.

O lateral-direito já pensa na próxima decisão contra o , pelo jogo de volta das oitavas de final da , no qual o Flamengo precisa reverter o placar de 2 a 0 dos equatorianos.

"A gente precisa dessa vontade, desse algo mais ali na parte da frente. A equipe mostrou isso hoje. Nós temos grandes jogadores que talvez possam ajudar no jogo, que é o caso do e do Arrascaeta que não podem participar, mas os que estão aqui tenho certeza que vão procurar atacar a todo o momento, buscar uma jogada individual para que a gente possa furar o bloqueio deles. Isso vai ser determinante", afirmou.

"Tenho certeza que todos estão com o mesmo pensamento e o torcedor pode esperar porque isso vai ser muito mais do que a gente apresentou em campo. Quarta-feira vai ser um jogo importantíssimo para nós e tenho certeza que nós vamos conseguir essa classificação", concluiu.

Nas redes sociais, por outro lado, a torcida flamenguista vibrou com a atuação do lateral-direito e aproveitou para cutucar o comentarista e ex-jogador, Edmundo, que afirmou que Rafinha tem o mesmo nível de Pará e Rodinei.

MELHOR JOGADOR EM CAMPO HOJE, APRESENTO A VOCÊS O RAFINHA!!!! pic.twitter.com/73fuAoeC4A — NaçãoFLA ᶜʳᶠ (@NacaoFLA9) July 28, 2019

A POLICIA JA TÁ NA PORTA DA CASA DO EDMUNDO QUE FALOU QUE O RAFINHA ERA IGUAL AO PARÁ? — Morto por dentro (@PoetasFla) July 28, 2019