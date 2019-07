Flamengo: alívio por vitória e apreensão pelas lesões de Rodrigo Caio e Lincoln

Jorge Jesus comemora por esta perto de líderes e avisa que "se não tiver cão, caçará com gato" contra o Emelec

O aliviou a pressão ao vencer o clássico contra o por 3 a 2, no Maracanã, neste domingo, pela 12ª rodada do Brasileirão, mas voltou a perder jogadores por lesões. Dessa vez, Rodrigo Caio, ainda nos minutos iniciais, no segundo tempo, tiveram que ser substituídos por problemas físicos e viraram dúvidas para o jogo decisivo com o , na próxima quarta-feira (31), pelas oitavas da Libertadores.

Jorge Jesus justificou as lesões devido a sequência de jogos e utilizou de um ditado popular para explicar como o irá para a decisão com os equatorianos.

"Tirando o Arrascaeta, todas as lesões são traumáticas. O (Rodrigo) Caio fez um teste hoje pela manhã e nem era para jogar, teve uma pancada contra o Emelec. Estamos jogando de três em três dias, não tem carga para recuperação. É o sexto jogo. Há jogadores que estão no limite, tem os que jogaram 540 minutos. Todo jogo troco três, quatro jogadores. Não dá para mudar 11, nem tenho essa ideia. O Gabigol é um desses jogadores e cada vez mais está mais difícil para trocar. Contra o Emelec tive que inventar, criar. Mas tenho que dar as respostas. Se não dá para caçar com cão, caça com gato", disse em entrevista coletiva.

O Flamengo ainda não perdeu no Brasileirão sob o comando de Jesus e já é o terceiro colocado do campeonato e o comandante português comemorou o fato de estar perto dos líderes.

"Vencemos uma equipe que fez dois gols de bola parada. Nos dois gols, tivemos falta de atenção. Mas isso é emoção do jogo e muitas vezes os torcedores não têm capacidade de organizar ali. Estou muito feliz. Precisávamos ganhar. Cheguei a oito pontos do e agora estamos a três e cinco do ", analisou.



Por fim, Jesus voltou a comentar sobre a necessidade de mais reforços devido as baixas dos últimos dias.

"Na zaga, não precisa. Acredito nos jogadores que temos. Thuler, Rhodolfo, o próprio Dantas... Acho que temos soluções. Agora, para frente não tem. Temos uma equipe com cinco volantes, quatro laterais direito, seis centrais, mas olha para frente e não vê um centroavante. Tem um 9.5 que é o Bruno, outro que é o Gabi, mas não tenho um 9. A diretoria tem me dado o que é possível. Contrataram um zagueiro que quando tiver confiança vai ser uma surpresa para todos, que é o Pablo. E isso que temos. Perdemos o Diego, o Léo, e a diretoria está tentando trazer mais um jogador de características ofensivas para termos mais equilíbrio", afirmou.

"Quando você tem uma equipe como o Flamengo, com o objetivo de ganhar as competições, você sabe que joga de três em três dias. Então, é preciso ter opções que não sejam muito diferentes, que sejam do mesmo nível. O Flamengo tem do meio para trás. Posso mudar os laterais e não se nota muita diferença. Na frente, já não é assim. Mas isso agora não importa. Temos até o fim da janela para tentar fazer esse equilíbrio. Estamos jogando no limite do risco. Na frente, só mudo se for obrigado", finalizou.