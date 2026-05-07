Dick Advocaat pode vir a ser o técnico da seleção de Curaçao neste verão, durante a Copa do Mundo, revelou Wilfred Genee na noite de quinta-feira no programa “Vandaag Inside”. Embora Fred Rutten seja atualmente o técnico da seleção, ainda haveria muita discussão dentro da federação de futebol sobre quem será o técnico principal da “Blue Wave” na fase final do torneio.

Genee afirma que Advocaat – que deixou o cargo no final de fevereiro devido à doença de sua filha – está longe de ter saído de cena. “No momento, a federação de futebol de Curaçao está deliberando sobre quem será o técnico da seleção”, disse o apresentador no programa Vandaag Inside. “Dick ainda é uma opção. A federação está inclinada a escolher Rutten, mas os jogadores, toda a população da ilha e os patrocinadores gostariam muito de ver Dick de volta.”

Johan Derksen concorda com essas opiniões. O analista considera que se deve levar em conta os desejos da seleção. “Na verdade, acho que os jogadores são mais importantes do que a federação”, afirmou Derksen.

No entanto, Derksen ressalta que Curaçao deve lidar com cautela com a situação em torno de Rutten, que está no comando apenas desde o final de fevereiro.

Genee informou, em seguida, que já teriam ocorrido conversas nos bastidores. “Eles estão conversando neste momento, acho que também conversaram com o Dick”, disse ele. Dentro da diretoria de cinco membros da federação de futebol, estaria sendo discutido, neste momento, quem acabaria recebendo a preferência: Rutten ou Advocaat.

Advocaat alcançou um sucesso histórico ao levar Curaçao à Copa do Mundo após uma emocionante série de eliminatórias. Pouco tempo depois, porém, ele decidiu deixar o cargo devido à situação de saúde de sua filha. Em seguida, Rutten foi nomeado novo técnico da seleção.

No entanto, o início de Rutten foi difícil. Sob sua liderança, Curaçao perdeu os dois amistosos internacionais. A Austrália venceu por 5 a 1, enquanto a China também saiu vitoriosa (2 a 0).



