Di María fala de vontade de Cristiano Ronaldo em jogar no PSG... mas prefere Messi

O argentino explicou a preferência por seu companheiro de seleção e elogiou a qualidade do elenco do Paris Saint-Germain

Ter Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi no elenco? Eu, você e a imensa maioria das pessoas no mundo nunca terão que realizar tal escolha. Segundo Ángel Di María, porém, isso é justamente o que a diretoria do PSG poderia ter tido que fazer.

De acordo com o atleta, em entrevista concedida à TyC Sports, o português estaria "se matando de vontade" de atuar no Paris Saint-Germain, junto de Neymar, Mbappé, e outros grandes nomes. Mas não teria tido seu desejo atendido... para sorte dos franceses.

"Cristiano deve se matar de vontade de estar aqui. A qualidade e a quantidade de jogadores de muito talento que o PSG tem nesse momento é algo histórico. Todos querem estar com os melhores, não é sempre que você pode participar de algo desse tamanho. Cristiano seguramente queria fazer parte disso, mas a diretoria trouxe Messi, o que é algo muito melhor." comentou o jogador.

Amigos dentro e fora de campo, Messi e Di María, companheiros também na seleção argentina, agora vão dividir espaço no Parc de Princes. E é essa a justificativa do jogador para explicar a preferência pelo novo parceiro.

"É muito fácil para mim jogar com Messi. Se você corre, ele te acerta um passe maravilhoso. Se você passa pra ele, ele domina qualquer bola. Não existem desculpas pra nada. Temos uma excelente relação. É muito bom ter alguém nesse nível do seu lado." continuou Di María.

Mesmo que o argentino tenha deixado claro a preferência por Lionel Messi, muitos esperam que Cristiano Ronaldo possa vir a ser o substituto de Kylian Mbappé no futuro: ao final da próxima janela, tudo indica a saída de graça do francês para atuar no Real Madrid, o que abriria, em tese, uma vaga no elenco do PSG.

Enquanto isso não acontece, o time francês terá que se contentar em ter "apenas" Messi, Neymar e Mbappé.