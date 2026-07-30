O Al-Ittihad encerrou seu período de treinamento na cidade espanhola de Marbella da pior forma possível, em meio à sua preparação para a nova temporada 2026-2027.

O Al-Ittihad disputou duas partidas amistosas nesta quinta-feira, contra o Real Mallorca e o Málaga, ambos espanhóis, em seus últimos testes amistosos no período de treinamento em Marbella, antes do retorno à cidade de Jidá para se preparar para a nova temporada.

O alemão Jens Wissing, treinador do Al-Ittihad, disputou a primeira partida contra o Real Mallorca, na manhã desta quinta-feira, com os jogadores reservas, e o duelo terminou com derrota por 4 a 2.

O jovem argentino Mateo Borrell marcou o primeiro gol do Al-Ittihad aos 15 minutos, enquanto o segundo gol veio por meio de Adnan Al-Bishri aos 75 minutos.

A segunda partida, contra o Málaga, foi melhor, já que nela o treinador alemão contou com a maioria dos jogadores titulares.

E foi o Al-Ittihad quem começou marcando, por meio de seu ponta holandês Steven Bergwijn, aos quatro minutos de jogo, antes de o nigeriano George Ilenikhena ampliar com o segundo gol aos 33 minutos.

Apesar de o primeiro tempo ter terminado com a vantagem do Al-Ittihad por 2 a 0, o Málaga reagiu no segundo tempo e marcou dois gols por meio de seus jogadores Adrián Niño e Joaquín Muñoz, aos 54 e 58 minutos de jogo.

Assim, o Al-Ittihad encerrou o período de treinamento no exterior com duas vitórias, sobre o Orlando Pirates, da África do Sul, por 3 a 2, e sobre o Las Palmas, da Espanha, por 2 a 1, antes da derrota para o Real Mallorca por 4 a 2 e do empate com o Málaga por 2 a 2.

Os "Tigres" retornam à cidade de Jidá nas próximas horas, para disputar a terceira e última fase da preparação para a nova temporada.

A primeira partida oficial do time saudita na nova temporada será contra o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, no playoff de acesso à Liga dos Campeões da Ásia de elite, no próximo dia 11 de agosto.