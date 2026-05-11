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Johan DerksenVandaag Inside
Rian Rosendaal

Traduzido por

Derksen responde a pergunta sobre o ataque a Fred Rutten como técnico da seleção de Curaçao

Curaçao

No podcast “Groeten uit Grolloo”, Johan Derksen aborda uma questão urgente levantada por um ouvinte, que afirma que os programas “Vandaag Inside” e “De Oranjezomer” estão atacando Fred Rutten, o técnico da seleção de Curaçao. Tudo isso para possibilitar o retorno de Dick Advocaat como técnico da seleção para a próxima Copa do Mundo.

“Eu entendo bem o ponto de vista de Guus (o ouvinte em questão, red.)”, assim Derksen começa na segunda-feira. “Mas o fato é que Dick Advocaat é meio que um amigo do programa Vandaag Inside. Todos nós gostamos dele e ele nos visita regularmente.”

“Wilfred Genee é amigo do diretor da Corendon. E René van der Gijp é amigo pessoal de Dick”, explica Derksen. “Eu também gosto dele. Mas sou o único que faz uma ressalva. Wilfred e René queriam que Dick voltasse o mais rápido possível como técnico da seleção. E eu entendo os jogadores, que estavam acostumados com ele. E considero a opinião dos jogadores muito importante.”

Derksen continua: “Se esses jogadores estão realmente insatisfeitos com a sucessão, então é preciso pensar se vale a pena embarcar nessa aventura. Mas compreendo perfeitamente que a federação de futebol de Curaçao tenha uma posição diferente. Pois Dick abandonou o barco em dois momentos importantes. É verdade que por motivos pessoais, o que compreendemos. Mas ele foi-se embora.”

“Ele faltou a um jogo importante da fase de grupos e, nos Estados Unidos, não estaria presente na Copa do Mundo. E então, na terceira vez, você diria: ‘vamos lá, vamos trazer o Dick de volta?’”, questiona em voz alta o analista de Grolloo. “E o fato de ele desistir novamente no meio do torneio, porque há problemas na Holanda. Eu entendo a federação de futebol, eles vão ficar com o Fred.”

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“E a Corendon também está emocionalmente envolvida; quer que o Dick volte. Mas não acho que um patrocinador deva realmente se intrometer na política da federação de futebol e do técnico da seleção. Acho que eles estão indo longe demais ao desistir. Se esse for o motivo para encerrar o apoio após a Copa do Mundo, a Corendon não é o patrocinador certo para uma federação de futebol ou um clube”, afirmou Derksen, que, no entanto, entende por que Advocaat é tão popular.

“Dick é mais atraente em termos de publicidade. Ele é o ursinho de pelúcia da Holanda, com uma imagem muito boa. E o Fred é um técnico muito competente, que leva a sério o seu ofício. Mas com o Fred não é só risadas e diversão o dia todo. Um homem muito sério, que quer encarar a Copa do Mundo com seriedade. Mas com o Dick eles perdem três vezes, e com o Fred também”, Derksen espera muito pouco de Curaçao na Copa do Mundo. 

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