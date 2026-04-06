Derksen critica duramente os torcedores rebeldes e a diretoria do PEC Zwolle

Johan Derksen não tem nada de bom a dizer sobre os torcedores do PEC Zwolle, que no domingo causaram o adiamento do início do IJsselderby contra o Go Ahead Eagles. A área reservada aos visitantes no De Adelaarshorst foi esvaziada pela polícia de choque, pois muitos torcedores do PEC usavam roupas que cobriam o rosto.

“Fiquei extremamente irritado com aquele público de Zwolle, que fica nas arquibancadas com o rosto coberto, como os Blues Brothers. Mas se você vai a um jogo com o rosto coberto, a polícia sabe que você está indo para causar confusão”, assim Derksen começa na segunda-feira no podcast Groeten uit Grolloo.

“Se você vem como torcedor do PEC, pode simplesmente mostrar o rosto. Ninguém precisa se envergonhar disso. É mais uma indicação de que as pessoas que vão a manifestações e aos jogos de futebol com o rosto coberto vêm apenas para causar confusão. Por isso, é preciso proibir”, afirma De Snor às diversas autoridades.

Henk Kuipers, seu colega de mesa, argumenta que o disfarce facial muitas vezes é levado para dentro do estádio debaixo da blusa. “E isso não dá para revistar.” Derksen acrescenta que no domingo, em Deventer, “lidaram bem com a situação”.

“Não se deixe levar pelo argumento de que ‘é um jogo importante, tem que acontecer’. A polícia simplesmente retira essas pessoas da arquibancada, e pronto”, diz Derksen, referindo-se à evacuação da área dos visitantes no Adelaarshorst pela tropa de choque.

Por fim, Derksen não tem nada de bom a dizer sobre a diretoria do PEC: “Essas pessoas ficam atrás de uma cerca rezando e implorando: ‘rapazes, não façam isso’. E depois não dizem nada sobre o assunto, nem se envolvem. Mas dá para dizer: esse tipo de idiota não chamamos de torcedores? Podemos passar sem eles como uma dor de dente. E, pelo amor de Deus, que eles não voltem ao PEC Zwolle. Pois eles mancham a reputação do PEC.”