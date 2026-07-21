Diversas fontes jornalísticas confirmaram que o astro croata Luka Modric se prepara para assinar um novo contrato de uma temporada com o clube italiano Milan, a poucas semanas de completar 41 anos.

O capitão croata havia indicado, antes de disputar o Mundial de 2026, que ainda não tinha definido o seu próximo destino e a possibilidade de pendurar as chuteiras e encerrar definitivamente a carreira. Contudo, tomou a decisão não apenas de continuar nos relvados, mas de manter o seu contributo ao mais alto nível dentro das quatro linhas do estádio San Siro.

Os relatos indicam que a assinatura oficial do novo contrato se estenderá até ao verão de 2027 e deverá ser oficializada ainda durante esta semana. A rede MilanNews e o jornalista especializado no mercado de transferências Fabrizio Romano confirmaram que foi alcançado um acordo total entre as duas partes, faltando apenas os últimos retoques e a assinatura oficial.

Espera-se que Modric receba um salário anual estimado em 3,5 milhões de euros, além dos incentivos e prémios associados ao desempenho.

Recorde-se que Modric se juntou às fileiras dos rossoneri no verão passado, numa transferência a custo zero, após uma carreira repleta de conquistas com o espanhol Real Madrid e passagens anteriores de destaque pelo Tottenham Hotspur e pelo Dínamo de Zagreb.

O astro croata disputou 37 jogos com o Milan na sua primeira temporada, nos quais marcou dois golos e forneceu três assistências. Apesar de ter sofrido uma fratura no osso da face que o afastou por vários jogos, regressou aos relvados antes do prazo previsto para reforçar o plantel da equipa.