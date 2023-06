Denver Nuggets x Miami Heat jogo 2, onde assistir ao vivo, que horas é e mais sobre a Final da NBA 2023

Buscando a segunda vitória nas finais, os Nuggets buscam ampliar a vantagem contra o Miami Heat no domingo (4); veja como acompanhar na TV e internet

Depois de vencer o primeiro jogo em casa pelo placar de 104 a 93, o Denver Nuggets liderado pelo sérvio Nikola Jokic buscam abrir vantagem de 2 a 0 na grande final da NBA. A partida acontece no próximo domingo (4), novamente na Ball Arena, em Denver, às 21h (de Brasília), com transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, da ESPN, na TV fechada, e nos streamings Star+ e NBA League Pass.

Depois de uma varrida nos Lakers de LeBron James e descansando desde então, o Denver Nuggets construiu uma vitória tranquila na primeira partida, tendo Jokic marcando mais um triplo-duplo na temporada, foram 27 pontos, 10 rebotes e 14 assistências. Já do outro lado da quadra, o pivô Bam Adebayo foi destaque com um duplo-duplo, anotando 26 pontos, 13 rebotes e cinco assistências. Pelo regulamento, por terem conquistado a melhor campanha na temporada regular, os Nuggets têm direito a começar a série melhor de sete com duas partidas seguidas em sua casa. Vale lembrar que os próximos dois jogos (3 e 4), acontecerão de forma consecutiva na Kaseya Center, casa do Heat.

No histórico de confrontos na liga, será o 73º entre os times, com um retrospecto equilibrado. Depois de quinta-feira, os Nuggets venceram 39 vezes, enquanto a equipe da Flórida 34. Se falarmos apenas dos últimos seis jogo, o equilíbrio aumenta, já que ambas venceram três jogos cada.

Os jogos de Nuggets x Heat

Jogo 2: Nuggets x Heat, às 21h de 4 de junho, em Denver

Jogo 3: Heat x Nuggets, às 21h30 de 7 de junho, em Miami

Jogo 4: Heat x Nuggets, às 21h30 de 9 de junho, em Miami

Jogo 5*: Nuggets x Heat, às 21h30 de 12 de junho, em Denver

Jogo 6*: Heat x Nuggets, às 21h30 de 15 de junho, em Miami

Jogo 7*: Nuggets x Heat, às 21h de 18 de junho, em Denver

*Jogos 5, 6 e 7 somente se necessários

Desfalques

Heat

Tyler Herro (lesionado) e Victor Oladipo (se recuperando de cirurgia no joelho).

Nuggets

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 4 de junho de 2023

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Ball Arena - Denver, Colorado, EUA