Denver Nuggets x Miami Heat jogo 1, onde assistir ao vivo, que horas é e mais sobre a Final dos Playoffs da NBA 2023

Times de Nikola Jokic e Jimmy Butler jogam a primeira partida da grande final nesta quinta-feira (1); veja como acompanhar na TV e na internet

Chegou a hora da grande decisão! O Miami Heat de Jimmy Butler vai à Denver nesta quinta-feira (1) para enfrentar o Nuggets de Nikola Jokic pela primeira partida da Final da NBA 2023. O duelo acontece às 21h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, da ESPN, na TV fechada, e nos streamings Star+ e NBA League Pass.

Depois de uma série emocionante de sete jogos, o Miami Heat venceu o Boston Celtics e assegurou vaga nas finais da NBA, onde enfrentará o Denver Nuggets. Os Nuggets têm direito a disputar um duelo a mais em casa pelo retrospecto superior obtido durante a temporada regular. O time de Jokic se classificou em 1º no Oeste, enquanto o time de Butler foi 8º no Leste.

O Denver chega mais descansado para a decisão da NBA. A equipe venceu a final do Oeste em apenas quatro jogos, aplicando uma varrida em cima do Los Angeles Lakers, e aguardava a definição do próximo adversário desde o último dia 22. Ao todo, o time de Jokic e companhia disputou 15 partidas nos playoffs, enquanto o Heat de Jimmy Butler entrou em quadra 18 vezes.

Os jogos de Nuggets x Heat

Jogo 1: Nuggets x Heat, às 21h30 de 1º de junho, em Denver

Jogo 2: Nuggets x Heat, às 21h de 4 de junho, em Denver

Jogo 3: Heat x Nuggets, às 21h30 de 7 de junho, em Miami

Jogo 4: Heat x Nuggets, às 21h30 de 9 de junho, em Miami

Jogo 5*: Nuggets x Heat, às 21h30 de 12 de junho, em Denver

Jogo 6*: Heat x Nuggets, às 21h30 de 15 de junho, em Miami

Jogo 7*: Nuggets x Heat, às 21h de 18 de junho, em Denver

*Jogos 5, 6 e 7 somente se necessários

Desfalques

Heat

Tyler Herro (lesionado) e Victor Oladipo (se recuperando de cirurgia no joelho).

Nuggets

Sem desfalques confirmados.

Quando é?