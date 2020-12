Denúncia de Gerson vai ao STJD: quem pode ser suspenso e por quanto tempo?

CBF solicita ao STJD investigação da acusação de racismo contra Índio Ramírez; episódio aconteceu durante a partida entre Flamengo e Bahia

O Flamengo conseguiu uma virada histórica diante do Bahia, pela 26ª rodada do Brasileirão, para vencer o jogo por 4 a 3 e seguir vivo na briga pelo título. Porém, apesar de tantos gols e muita emoção, o jogo ficou marcado por mais um triste episódio para o futebol brasileiro. O meia Gerson acusou o atacante adversário Índio Ramírez de racismo ao longo da partida. A denúncia agora vai ao STJD, que investigará o caso antes de tomar qualquer medida.

No início do segundo tempo, Gerson e Ramirez tiveram uma breve discussão até o meia do sair indignado acusando o jogador do Tricolor de proferir injúrias raciais em sua direção. O camisa 8 também teve um desentendimento com o treinador Mano Menezes, que acabou demitido pelo Bahia logo após a partida.

“Quero falar uma coisa: tenho muitos jogos como profissional e nunca vim falar nada porque nunca sofri esse preconceito. Quando tomamos um gol, o Bruno Henrique ia chutar uma bola, o Ramirez reclamou e fui falar com ele, que disse: "Cala a boca, negro". E o Mano precisa aprender a respeitar as pessoas”, disse Gerson após o apito final da partida.

É importante destacar que, nesta segunda-feira (21) de manhã, o , que já havia demitido Mano Menezes, também informou que Índio Ramirez foi afastado das atividades até que o caso seja devidamente apurado, apesar de o jogador negar veementemente as acusações.

Denúncia vai ao STJD

Ainda na noite de domingo (20), algumas horas depois da partida, a CBF informou que estava solicitando a abertura imediata de uma investigação sobre a denúncia à Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

“A CBF está solicitando à Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva a abertura imediata de uma investigação sobre a denúncia de racismo feita pelo jogador Gerson , do Clube de Regatas do Flamengo, na partida deste domingo (20/12) diante do Esporte Clube Bahia. Partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro”, comunicou a entidade em nota.

“A entidade encaminhará ao STJD a súmula da partida, na qual consta o relato da denúncia feita pelo atleta. A CBF reitera seu profundo repúdio ao racismo - diz a nota da entidade”.

O árbitro Flavio Rodrigues de Souza relatou o episódio na súmula da partida, apesar de deixar claro que o fato não foi percebido por nenhum membro da equipe de arbitragem. A CBF irá encaminhar o documento ao STJD.

"aos 7 minutos do segundo tempo houve um conflito entre os jogadores sr. gerson santos da silva, de numero 8 da equipe do flamengo e do atleta da equipe do bahia de numero 15 sr. juan pablo ramirez velasquez, onde o jogador do flamengo alega ter sido chamado de "negro" por seu adversário mencionado. informo que este suposto ato não foi percebido por nenhum membro da equipe de arbitragem no campo de jogo”, consta na súmula.

Quem pode ser punido?

De acordo com o artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, atos discriminatórios podem ser punidos com suspensão de cinco a dez partidas, para atletas, neste caso, Índio Ramírez, do Bahia.

É claro que, como o árbitro relatou na súmula que nenhum membro da equipe de arbitragem ouviu a injúria racial, o episódio terá de ser devidamente apurado e julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Com isso, a Procuradoria do STJD terá de analisar vídeos, imagens e ouvir depoimentos de personagens envolvidos antes de tomar qualquer decisão. Como o STJD estará de recesso entre os dias 22 de dezembro e 4 de janeiro, o julgamento - se houver - será apenas no ano que vem.

"Precisa ver se há prova se esse fato ocorreu. Precisamos tomar muito cuidado para não deixar passar impune o ato, que é muito grave, como também não podemos cometer injustiça de punir alguém que, por ventura, possa não ter cometido o ato", ressaltou Ronaldo Piacente, procurador-geral do STJD, ao GE.

Além disso, nesta segunda-feira (21), em participação no Redação SporTV, Rodrigo Dunshee, vice-presidente jurídico do Flamengo, afirmou que o clube vai pedir punição na esfera esportiva, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, tanto para Ramirez, quanto para o técnico Mano Menezes.

"O Flamengo vai dar entrada no STJD com uma representação contra Ramires e também contra Mano Menezes. Na nossa ótica, no momento em que o técnico é comunicado que houve a injúria, ele não deveria ter falado mais nada a respeito. Por muito menos os jogadores do saíram de campo. Nesse caso agora foi uma ofensa direta. Mano se mostra desconectado dos novos tempos", declarou o dirigente.