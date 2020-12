Pedro mostra por que pode ser gigante pelo Flamengo

Atacante só precisou de 18 minutos em campo para marcar gol, dar bela assistência e garantir a virada do Fla contra o Bahia

Se a vitória de virada do Flamengo sobre o Bahia por 4x3 neste domingo (20) ficou marcada pela acusação de racismo de Gerson contra o colombiano Juan Pablo Ramirez, a boa notícia para os rubro-negros foi mais uma exibição de gala do atacante Pedro.

Com apenas 18 minutos em campo em um com um homem a menos (Gabigol foi expulso no primeiro tempo após xingar o juíz), Pedro brilhou para garantir uma vitória improvável, com um belo gol de peito e um passe magistral para o gol da virada, marcado por Vitinho aos 45 do segundo tempo.

Ao lado de nomes como Diego Alves, Gerson, Filipe Luís e Bruno Henrique, que também foram importantíssimos no resultado deste domingo, o jovem atacante já se coloca ao lado dos principais destaques do forte elenco flamenguista, que segue sua perseguição ao líder , vindo de uma sequência de quatro vitórias.

Com o desempenho na partida contra o , Pedro chega a 11 gols e uma assistência em 21 jogos pelo Brasileirão 2020. Na coletiva ao final do jogo, o treinador Rogério Ceni valorizou o impacto de Pedro no resultado:

"Uma vitória simbólica. O Pedro entrar e sair gol, Vitinho entrar e fazer gol... A gente arriscar tudo com Diego Ribas de primeiro volante", disse o ex-goleiro.

Na sequência do Brasileirão, o Flamengo encara o no próximo sábado (26), ex-clube de Ceni, que briga na segunda metade da tabela.