Dennis te Kloese revela: "Recebi uma proposta da Premier League"

Dennis te Kloese vai se transferir definitivamente para o CF Monterrey neste verão. O Feyenoord, clube do qual ele já iria se despedir ao final desta temporada, anunciou a notícia através de seus canais oficiais. A notícia não é uma grande surpresa: Te Kloese já vinha sendo fortemente associado ao clube mexicano há algum tempo.

No Monterrey, Te Kloese assumirá o cargo de diretor esportivo. Ele será o sucessor de José Antonio “Tato” Noriega e trabalhará em estreita colaboração com o recém-nomeado diretor técnico Walter Erviti.

“Tudo aconteceu muito rápido, para não dizer extremamente rápido”, afirmou Te Kloese no site do Feyenoord. “Em 72 horas após o anúncio da minha saída do Feyenoord, recebi mais de uma dezena de propostas sérias para conversar, entre outras, da Premier League, dos EUA e do México.”

No fim das contas, Te Kloese escolheu o Monterrey. “Minha família e eu vamos agora voltar para o país natal da minha esposa e das minhas duas filhas. É um país onde moramos e vivemos de forma realmente fantástica durante anos e onde pude trabalhar bem e com sucesso.” No passado, Te Kloese trabalhou no Chivas Guadalajara, no Tigres UANL e na Federação Mexicana de Futebol.

“Boas lembranças, portanto. Além disso, no C.F. Monterrey há um grande e belíssimo desafio, pois o clube tem enfrentado dificuldades em termos de desempenho nos últimos anos.”

Te Kloese não quer uma grande festa de despedida no Feyenoord. “Para começar, ainda estou trabalhando normalmente. Nas próximas semanas, vou me despedir de algumas pessoas em pequenos grupos, em momentos diferentes. Também haverá um coquetel no De Kuip, com todos os colegas do clube e do estádio.”

“Por fim, ainda estamos planejando um almoço com alguns jornalistas que sempre nos acompanham. Não sou muito de grandes festas. Além disso, como sempre afirmei, o importante não sou eu, mas o Feyenoord. Desejo ao clube, ao meu sucessor e, certamente, aos muitos bons colegas nada além de sucesso no futuro.”