Dembélé vira um mistério no Barcelona: por que se machuca tanto?

De se não machucar no Rennes e no Borussia Dortmund, até a tragédia no Barcelona: o que acontece com Ousmane Dembélé

Contratado por quase 400 milhões de reais, as expectativas em Ousmane Dembélé eram altas por parte dos torcedores do . Afinal de contas, o francês chegou ao clube catalão para ser o substituto de Neymar, além de ter se transformado na segunda transferência mais cara da história do futebol, naquele momento.

Dois anos depois, o ponta ainda não conseguiu mostrar seu futebol: além de não ter tido espaço como titular, em várias ocasiões, Dembélé já tem um vasto histórico de lesões pelo Barça. Nesta temporada, por exemplo, o francês tem apenas nove jogos, com só um gol marcado.

Contra o seu ex-clube Borussia Dortmund, pela Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, a história foi a mesma: tinha deixado Griezmann no banco, vinha com expectativa, mas saiu lesionado e ficará fora até 2020, com uma lesão muscular, a sétima desde sua chegada ao Barcelona.

Isso era um de seus pontos fortes antes do francês chegar ao Barça: ele nunca se machucava. Pelo e pelo Borussia, Dembélé não havia perdido um jogo sequer por lesão. Pelo Barcelona, já perdeu 46, sem contar a lesão atual. Confira a lista de todas contusões da carreira profissional do jogador:

EQUIPE PERÍODO LESÃO DIAS EM RECUPERAÇÃO PARTIDAS PERDIDAS Rennes 19/12/2016 a 20/12/2016 Pancada 1 nenhuma 09/01/2017 a 19/01/2017 Problemas no flexor do quadril 10 nenhuma Barcelona 17/09/2017 a 01/01/2018 Lesão muscular 106 20 Barcelona 15/01/2018 a 10/02/2018 Lesão muscular 26 7 Barcelona 21/01/2019 a 08/02/2019 Lesão no tornozelo 18 5 Barcelona 14/03/2019 a 09/04/2019 Lesão muscular 26 4 Barcelona 05/05/2019 a 16/06/2019 Lesão muscular 42 4 Barcelona 19/08/2019 a 22/09/2019 Lesão muscular 34 5 Barcelona 27/09/2019 a 30/09/2019 Lesão muscular 3 1 Barcelona 28/11/2019 a a definir Lesão muscular a definir a definir

Só neste ano de 2019, já é a quinta lesão muscular do francês, ao passo que no período quando atuou por Rennes e Borussia, não sofreu nenhuma contusão do tipo. Tanto pela equipe francesa quanto pela alemã, Dembélé atuou em 96% das partidas enquanto estava no elenco profissional. No Barça, só em 54%.

As razões por esse alto número de lesões podem ser muitas: depois da contusão sofrida contra o Borussia, muitos nomes da imprensa espanhola acusaram Dembélé de não conduzir sua carreira de maneira profissional. É claro, isso é possível, mas até que ponto uma equipe do tamanho do Barcelona não sabe que um de seus maiores talentos é propenso à lesões e tem que receber um tratamento especial?

Outra razão apontada pela mídia espanhola é sobre seu esforço físico ser muito maior no Barcelona de Valverde, já que o francês constantemente recua marcar no campo defensivo, enquanto que em seus clubes anteriores, Dembélé podia jogar livre, só tendo tarefas ofensivas.

Sendo assim, clube e jogador tem que ter responsabilidade: precisam realizar alguma programação especial, para impedir que o enorme talento de Dembélé não seja desperdiçado pelas lesões, como já aconteceu com tantos craques na história do futebol.