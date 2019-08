Dembélé, uma aposta de € 105 milhões que ainda não sabe (ou quer) se cuidar

Com o futuro indefinido, francês terá que mudar forma de se cuidar em caso de permanência no Camp Nou ao fim do mercado da bola

Ernesto Valverde sabia que a pergunta estava chegando.

O estava recebendo o na Liga dos Campeões na noite seguinte, mas o confronto na fase de grupos em Camp Nou foi ofuscado pela notícia de que Ousmane Dembele mais uma vez chegou atrasado para o treinamento.

Perguntado se ele já havia se deparado com tal atraso em um jogador antes, o ex-ala brincou: "Aconteceu comigo!"

Naquela ocasião, em dezembro passado, Valverde conseguiu aliviar o clima com sua piada.

Mas a incessante disciplina de Dembele não é mais motivo de riso em Barcelona.

Não depois de sua última indiscrição.

Após a derrota do Barça na abertura do Club na semana passada, Dembele disse ao médico da equipe Xavi Yanguas que estava sentindo dores na coxa esquerda.

O jogo em San Mames representou a primeira partida de 90 minutos do extremo lesionado em um confronto competitivo desde janeiro, mas Dembele insistiu que estava bem.

Segundo seu agente, Moussa Sissoko, o atacante sentiu como se estivesse sofrendo de nada mais que cãibra.

Os jogadores do Barça receberam o restante do fim de semana fora, mas Yanguas disse a Dembele que o chamasse imediatamente se a dor piorasse de alguma forma ou forma.

O rapaz de 22 anos nunca pegou o telefone. Foi só quando voltou a treinar na segunda-feira que Dembele informou à equipe médica do clube sobre o aumento do desconforto em seus tendões.

Testes subsequentes revelaram uma rotura de quatro centímetros, dominando a seleção francesa por cinco semanas.

O Barça ficou enfurecido.

Sissoko foi forçado a rejeitar relatos de que Dembele havia exacerbado a lesão dormindo no banco de um aeroporto em Bilbao antes de voar para o durante o fim de semana, insistindo que seu cliente havia, de fato, retornado a para visitar sua mãe.

No entanto, a percepção em Camp Nou manteve-se de que Dembele não tinha estado 100 por cento aberto com o clube em relação à gravidade da dor que sofria após o jogo em San Mames.

Jogadores com ritmo tão explosivo quanto o de Dembele são, naturalmente, mais suscetíveis a problemas nos tendões - Michael Owen é um caso famoso - mas o problema do Barça com o francês é a falta de profissionalismo, a ideia de que ele não está fazendo o suficiente para parecer. depois do corpo dele.

Esta é a terceira lesão no tendão do joelho desde que se juntou ao Barcelona do por € 105 milhões (£ 95m / $ 116m) no verão de 2017 como substituto do Neymar.

Houve cinco lesões musculares no total, bem como inúmeros relatos de Dembele e sua comitiva ficando acordados até as horas da noite jogando video games.

"É uma vida confusa", disse o ex-chef do jogador, Michael Naya, ao Le Parisien na semana passada. "Eu nunca vi álcool, mas ele não respeita os períodos de descanso. Não há estrutura em torno dele".

O Barça fez o máximo para fornecer alguns. O capitão do clube, Lionel Messi, chegou a admitir que os jogadores se encarregaram de ajudar Dembele a evitar desperdiçar o seu talento inquestionável.

"Em campo [Dembele] é um fenómeno e depende dele [quão bom ele se torna]", disse o argentino ao Marca.

"Ele tem toda a oportunidade do mundo para fazer o que ele quer. Ele pode ser um dos melhores. Por outro lado, ele é um jovem que está se adaptando à cidade e ao clube. Quanto menos você falar sobre isso, melhor. É necessário deixá-lo para que ele possa ficar calmo. Ele já percebeu seus erros e os corrigiu. Vamos ajudá-lo a se concentrar no futebol".

Sergio Busquets falou otimista sobre a maturação de Dembele durante a pré-temporada, afirmando que "ele parece melhor".

"Todo mundo tem dificuldade em ir para um novo clube, com uma linguagem diferente e uma filosofia diferente. Espero que tudo corra melhor este ano porque ele tem muito a dar e esperamos muito dele".

José Maria Bartomeu certamente sempre foi rápido em dar a Dembele seu apoio, alegando até mesmo no começo do ano que o Barça não tinha interesse em assinar novamente com Neymar, já que ele era um jogador inferior.

"Ousmane é um cara jovem que chegou a um clube enorme e isso não é fácil", disse o presidente do clube à TVE. "Mas ele se adaptou e é muito melhor que Neymar".

No entanto, as coisas mudaram e rapidamente.

Ainda há um mês, Barca e Bartomeu ainda acreditavam na capacidade de Dembele de se tornar um campeão mundial.

Nessa altura, foi Philippe Coutinho considerado dispensável, pelo que o brasileiro foi autorizado a contratar o de Munique, apesar de só ter chegado de em Janeiro de 2018 - e ainda mais dinheiro (€ 160m).

Dembele, em contraste, ainda era considerado o futuro do Barça, uma crença fundada no fato de que, às vezes, quando totalmente em forma e focado, o extremo de dois pés era quase impossível de ser parado.

No entanto, após o incidente de Bilbao, o Barça está tão desiludido com Dembele que até considerou usá-lo como uma grande oportunidade para trazer Neymar de volta ao Camp Nou.

Com uma delegação catalã chegando a Paris na terça-feira para mais conversas com o , essa ideia deve ter sido discutida novamente - mas o time da está mais interessado no lateral-direito Nelson Semedo. transferir.

Claro, uma mudança para o Parc des Princes teria feito sentido, dado que Thomas Tuchel certamente teria recebido uma reunião com Dembele, um jogador que passou uma temporada treinando em Dortmund.

"Ousmane é um jogador incrível, muito talentoso. Eu pude assistir suas incríveis habilidades em cada sessão de treinamento", afirmou o chefe do PSG no ano passado.

"Ele também é um grande ser humano. Ele é um pouco louco. Ele é um garoto muito legal, mas um pouco louco. Ele gosta de rir, mas também pode ter conversas muito sérias".

Talvez seja a hora de Dembele ter um com ele mesmo, no entanto. Ele quer ficar no Camp Nou, mas a única razão pela qual ele ainda está na Catalunha quando a janela de transferências fecha é porque ele está lesionado novamente.

O Barça saiu do seu caminho para cuidar dele. Mas, neste estágio, ele precisa começar a cuidar de si mesmo.