Dembélé é apenas um servo... Cantor francês critica duramente o “injustiçado” Mbappé

O rapper francês Rove criticou Kylian Mbappé, astro da Seleção Francesa, por marginalizar o papel de Ousmane Dembélé, astro do Paris Saint-Germain.

A seleção francesa começou sua trajetória na Copa do Mundo de forma impecável, com uma vitória por 3 a 1 sobre o Senegal, na primeira rodada da fase de grupos.

Ruf escreveu, em sua conta no X: “A seleção francesa tem sorte de contar com Dembélé, vencedor da Bola de Ouro, que conquistou a Liga dos Campeões duas vezes com o Paris Saint-Germain”.

E acrescentou: “Apesar disso, ele é tratado com arrogância, como se fosse apenas um coadjuvante a serviço de Mbappé, embora não haja nada que o torne inferior a ele ou que o leve a invejá-lo. Isso é absolutamente insuportável”.

E enfatizou: “Se Ousmane Dembélé jogasse em sua posição natural, faria vocês esquecerem Mbappé, juro isso, com a alta pressão, o recuo defensivo e a criação de espaços também, mas, no fim das contas, o escolhido é o filho favorito de Deschamps”.

Ele observou: “Quase se exige que Dembélé se considere sortudo apenas por ter minutos em campo, tempo suficiente para encontrar seu ritmo e fazer Mbappé brilhar, antes de ser substituído 15 minutos antes do fim da partida.”

Ele destacou: “E, no final da partida, o cinegrafista nos mostrará close-ups de Mbappé, com sua representação exagerada de uma falsa humildade — aquele que arrancou a braçadeira de capitão à força, entrou em conflito com Kanté e desfruta, de forma injusta, de todos os holofotes na seleção francesa”.

Ruf concluiu: “Ousmane Dembélé é um bom jogador e um profissional, e sabe o que está em jogo na Copa do Mundo. Ele vai se retrair e se sacrificar pela equipe, mas isso não é justo... No entanto, esse exibicionismo me incomoda, mesmo que estejamos vencendo no momento; é uma clara desconsideração pelo último vencedor da Bola de Ouro da história”.