Brasil, Inglaterra e a Defesa do Século: quem era o goleiro e por que o feito tem esse nome?

O lance, um dos mais famosos da história do esporte, completará 50 anos em 2020; veja

Quando a , então campeã do mundo, entrou em campo para enfrentar a poderosa seleção brasileira na de 1970, o goleiro Gordon Banks não deveria imaginar, mas estava prestes a escrever seu nome na história do futebol.

Natural de Sheffield, no norte do país, Banks já era um grande nome e titular da seleção inglesa, campeã do mundo em 1966, mas se eternizou de vez como o goleiro que fez a defesa do século.

Na segunda rodada do Grupo B, o , campeão em 1958 e 1962, enfrentava a Inglaterra, detentora do título. O duelo terminou em vitória brasileira, mas seu lance mais importante consagrou o goleiro britânico: Jairzinho avançou pela direita e acertou um belo cruzamento para Pelé, que subiu mais que o zagueiro e cabeceou no canto direito do gol... e encontrou Gordon Banks pelo caminho.

O arqueiro praticamente desafiou as leis da física, e usando puro reflexo, espalmou para fora a cabeçada do maior jogador de todos os tempos, enquanto seus companheiros de equipe já comemoravam o gol.

Once a champion, always a champion 🦁🏆



We are deeply sorry to hear of the death of @England World Cup winner @thegordonbanks.



He was one of the game's greatest goalkeepers, a provider of stunning World Cup memories & a gentleman.



Our thoughts are with his family & friends. pic.twitter.com/tsD4c71Ixt — FIFAWorldCup (@FIFAWorldCup) February 12, 2019

O lance, que se tornou um dos mais famosos da história das Copas, já foi estudado e analisado diversas vezes: no final, ficou determinado que, do momento que a bola saiu da cabeça de Pelé, ela demorou apenas seis décimos de segundo para chegar ao gol. Banks só teve tempo para espalmar - e colocar seu nome nos anais da história.

Pelé, incrédulo, deixou claro para todos, sempre que foi perguntado: aquela foi a maior defesa da história do futebol.

Gordon Banks, no entanto, não compartilhava da mesma opinião: o goleiro afirmou que sua melhor defesa foi em um pênalti, em 1972, quando defendia o , clube do coração.

Eleito segundo maior goleiro do século XX pela Fifa, Gordon Banks morreu em 2019, vítima de um câncer nos rins. Em uma nota oficial, Pelé afirmou: "Eu marquei muitos e muitos gols na minha vida inteira, mas para muitas pessoas, quando elas me conhecem, me perguntam sobre a defesa. Mesmo que ela tenha sido fenomenal, gosto de pensar em Banks não só pela jogada, mas como um amigo fantástico."

Imortalizada, sua defesa no Estádio Jalisco, em Guadalajara, sempre estará no rol das jogadas mais conhecidas do esporte.