Ex-goleiro da Inglaterra, Gordon Banks morre aos 81 anos

O ex-goleiro da seleção da Inglaterra nas Copas do Mundo de 1966 e 1970, Gordon Banks morreu aos 81 anos na noite da última segunda-feira (11).

Em nota oficial lançada através do Stoke City, uma das equipes que defendeu, a família do jogador lamentou o falecimento de Gordon e que gostaria de preservar as boas lembranças que o ex-jogador deixou.

"É com grande pesar que anunciamos o falecimento de Gordon na última noite. Estamos devastados pela perda dele, mas temos tantas boas memórias que não podemos nos sentir mais orgulhosos pelo que ele fez".

Banks foi campeão em sua primeira participação em Mundiais jogando em casa, quando superou a Alemanha Ocidental por 4 a 2. A partida ficou marcada pela dúvida sobre o gol que a arbitragem não validou em favor dos alemães.

From the family of Gordon Banks



It is with great sadness that we announce that Gordon passed away peacefully overnight.



We are devastated to lose him but we have so many happy memories and could not have been more proud of him. pic.twitter.com/mg5GIgSoBb