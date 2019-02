Pelé relembra defesa do século em homenagem a Gordon Banks

O atacante brasileiro foi quem deu o cabeceio que imortalizou o antigo goleiro da Inglaterra falecido nessa terça-feira (12)

Pelé usou as redes sociais para expressar seus sentimentos pela morte do goleiro Gordon Banks. O arqueiro foi o responsável pela "defesa do século" na cabeçada de Pelé na Copa de 1970. O lance imortalizou a memória do antigo jogador do Leicester e do Stoke.

Banks começou a jogar no Chesterfield em 1958. Um ano depois, ele rumou ao Leicester, onde ficaria até 1967. Em seu tempo nos Foxes, ele foi o goleiro titular da Copa do Mundo de 1966 vencida pela Inglaterra. Na campanha, o primeiro gol que ele sofreu foi apenas na semifinal contra o Portugal de Eusébio.

Em 1967 ele se mudou para o Stoke City e continuou brilhando.

Em 1978 ele se transferiu para o Fort Lauderdale Strikers, time rival do NY Cosmos, que contava com a presença de Pelé.