Defesa escorpião, traficantes e mais: a louca vida de Rene Higuita

O goleiro conhecido como "El Loco" marcou o futebol com seu estilo de jogo ousado e marcante

Ele insiste que não é louco e nunca foi, mas admite que sua vida se assemelha a uma novela surreal, com direito a infância pobre em Medellín e contato com o lendário Pablo Escobar.

Um talentoso atacante durante a juventude, o colombiano se tornou um goleiro após ser improvisado na posição. Aos 20 anos, já representava a Colômbia na Copa América, chamando a atenção por suas atuações destemidas.

Se Johan Cruyff e a Holanda introduziram o “Futebol Total” ao mundo, foi Higuita que se destacou como um goleiro tecnicamente excelente, funcionando mais ou menos como um goleiro-líbero.

“Com Rene, nós temos 11 jogadores de linha”, disse o treinador Francisco Maturana. “Ele pode fazer muito mais do que os outros”.

Claro, tudo isso envolvia o risco de ter um goleiro tão avançado e exótico, e a Copa do Mundo de 1990 serviu para mostrar isso. Em uma de suas aventuras como jogador de linha, Higuita tentou driblar Roger Milla, mas terminou desarmado, selando a eliminação da Colômbia.

Mas nem mesmo um episódio tão marcante e traumático mudou a essência do goleiro, que se manteve excêntrico e ousado, dentro e fora dos gramados. Sua natureza o fez cometer um erro de julgamento que o mandou para a prisão em 1994.

O ex-goleiro se envolveu em um caso de sequestro com ninguém menos do que Pablo Escobar e o traficante Carlos Molina. Segundo ele, sua ação foi “por causas humanitárias”, e que ele faria novamente para ajudar alguém.

Sua ausência foi sentida na Copa do Mundo, não só por sua habilidade debaixo das traves, mas também por sua liderança inspiradora. A campanha cheia de potencial terminou em tragédia, com o assassinato do defensor Andres Escobar.

Maturana sempre reforçou a importância da atuação do goleiro com a bola nos pés, afirmando que a postura passava confiança para seus companheiros. A lendária defesa “escorpião” é um ótimo exemplo disso.

O movimento foi usado pela primeira vez em 1995, em um amistoso contra a Inglaterra, pouco depois de seu retorno à seleção. Após um cruzamento sem direção de Jamie Redknapp, o colombiano transformou uma jogada qualquer em um dos momentos mais icônicos do esporte, defendendo a bola com um salto com os pés posicionados em suas costas.

“Crianças sempre foram a minha inspiração. Eu sempre os via nos campinhos tentando bicicletas, e achei que seria legal fazer de uma forma reversa. Naquele jogo contra a Inglaterra eu recebi uma bola que esperei por anos!”, disse o goleiro ao El Mundo.

O colombiano terminou sua carreira com incríveis 41 gols, além de incontáveis defesas, viabilizadas por sua agilidade e habilidade como goleiro. Será que El Loco estava realmente maluco, ou só muito a frente de seu tempo?