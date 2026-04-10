Decisão inesperada de Consesao antes do decisivo confronto asiático

O português Sérgio Conceição, técnico do Al-Ittihad de Jeddah, decidiu conceder aos seus jogadores um dia inteiro de descanso, após a intensa sequência de jogos e treinos.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou que a equipe deve retornar aos treinos amanhã, sábado, no estádio do clube, em preparação para o confronto contra o Al-Wahda dos Emirados Árabes Unidos na próxima terça-feira, pela partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia.

Essa decisão vem apenas dois dias após a emocionante derrota do Al-Ittihad para o Neom por 3 a 4, em partida adiada da 29ª rodada da Liga Roshen da Arábia Saudita, quando a equipe realizou um treino no dia seguinte, sem qualquer descanso.

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O jornal confirmou que todos os 12 jogadores estrangeiros disponíveis estão prontos para jogar, incluindo o zagueiro camaronês Stéphane Keller, que está registrado na Ásia.

O malinês Mahamoudou Dombia continua sendo a única ausência entre os estrangeiros, após sofrer uma lesão no ligamento cruzado no mês passado.

Caso o Al-Ittihad consiga superar o Al-Wahda dos Emirados Árabes Unidos, a equipe enfrentará o japonês Machida Zelvia nas quartas de final da competição continental, cujas etapas restantes serão sediadas em Jeddah.