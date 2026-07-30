Decisão final: Real Madrid joga a bola para o campo de Vinícius

O Real Madrid não vive dias tranquilos desde o início da janela de transferências, tendo fechado 4 novas contratações e acertado com o técnico José Mourinho, ao mesmo tempo em que registrou as saídas de David Alaba, Dani Carvajal e Dani Ceballos.

Mas o futuro de Vinícius Júnior segue sendo o maior enigma, já que seu contrato termina ao fim da próxima temporada, enquanto as negociações pela renovação se arrastam há dois anos, em meio a indícios de que ele está perto de estender seu vínculo.

Apesar da queda de rendimento nas duas últimas temporadas, após a decepção na disputa pela Bola de Ouro, Vinícius continua sendo um dos melhores jogadores do mundo, tendo marcado 22 gols e dado 14 assistências em 53 partidas na temporada passada, segundo o jornal "elconfidencial", da Espanha.

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E na gestão de Florentino Pérez, há apenas duas opções: renovar ou vender, já que o clube rejeita a ideia de perder Vinícius de graça no verão de 2027, apesar de seu valor de mercado de 140 milhões de euros, segundo o "Transfermarkt", que o coloca como o sétimo jogador mais caro do mundo.

A relação de Vinícius com a torcida do Real Madrid piorou por causa da queda de seu rendimento, das vaias e de alguns embates com as arquibancadas, além da dificuldade de entrosamento com Kylian Mbappé e de suas altas exigências financeiras, o que gerou dúvidas dentro do clube.

Mas a decisão passou a estar nas mãos do jogador, e a bola está com ele, já que o Real Madrid recusa atender às suas exigências financeiras, estimadas em cerca de 30 milhões de euros por ano, e aguarda que ele aceite a última oferta, enquanto se espera a realização de uma nova reunião nesta semana para aproximar as posições.

O Real Madrid segue reconstruindo o elenco, com as contratações de Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté e Denzel Dumfries.

A contratação do marfinense Yan Diomandé pode ser vista como uma possível substituição para Vinícius, mas os indícios apontam que ele reforçará a ponta direita, formando com Vinícius e Mbappé um trio ofensivo no qual o Real Madrid aposta para recuperar sua hegemonia no futebol europeu, segundo o "elconfidencial".