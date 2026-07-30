



"O fato de não termos conseguido levar a taça para casa é uma enorme decepção. Não foi assim que imaginamos o desfecho desta Copa do Mundo no início do torneio", escreveu Olise. A França inicialmente avançou de forma impressionante na Copa do Mundo, mas acabou parando na semifinal diante da futura campeã Espanha.

Independentemente do desempenho esportivo da equipe, Olise está "orgulhoso de ter estabelecido o recorde de mais assistências na história de uma Copa do Mundo". O craque de 24 anos somou ao todo sete assistências e, com isso, superou a melhor marca anterior de Pelé na Copa do Mundo de 1970 (seis).

Por fim, Olise agradeceu ao técnico da seleção de saída, Didier Deschamps: "Por ter tornado possível a minha primeira convocação para a seleção e por ter acreditado em mim até nos momentos mais difíceis. Serei sempre grato ao senhor por isso e lhe desejo tudo de melhor para o futuro, qualquer que seja o caminho que venha a seguir." O futuro de Deschamps, neste momento, ainda não está esclarecido; no comando da seleção, o ícone do futebol francês Zinedine Zidane assume.

Michael Olise não se pronuncia sobre o Bayern de Munique

Enquanto isso, Olise não disse uma palavra em seu comunicado sobre o Bayern de Munique nem sobre os persistentes rumores de que estaria buscando uma transferência para o Real Madrid. Nos últimos dias, todos os dirigentes do clube de Munique enfatizaram que uma venda de Olise neste verão está descartada. Seu contrato vai até 2029 e deve ser renovado.

Atualmente, Olise está em seu período prolongado de férias após a Copa do Mundo. Assim como os outros participantes das semifinais, Dayot Upamecano e Harry Kane, ele também só se apresentará aos treinos da equipe depois da viagem à Ásia.