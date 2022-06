De saída do Liverpool? Sadio Mané dá pistas sobre o futuro

O jogador está na mira do Bayern de Munique e pode deixar os Reds ainda nesta janela de transferências

O futuro de Sadio Mané está cada vez mais distante do Liverpool, e ele mesmo já está dando pistas disso. Tendo despertado interesse do Bayern de Munique, o jogador pode fechar com o clube alemão já nesta janela, uma vez que decidiu não renovar seu contrato com os Reds, como revelou a GOAL.

Uma má notícia está aguardando os torcedores do Liverpool: Sadio Mané, um dos principais jogadores do elenco, está próximo de deixar Anfield. E ele próprio já começou a admitir isso.

Em entrevista coletiva enquanto está à serviço da seleção senegalesa, o jogador disse saber que boa parte dos torcedores de seu país querem que ele deixe o Liverpool, e que ele vai fazer o que for da vontade de seu povo.

"Como todo mundo, estou nas redes sociais e vejo os comentários.Não são entre 60 a 70 por cento dos senegaleses que querem que eu deixe o Liverpool?", começou. "Farei o que eles quiserem. Veremos em breve! Não tenho pressa, porque veremos isso juntos", disse.

No dia 29 de maio, a GOAL trouxe a informação de que Mané deve informar em breve ao Liverpool que ele não renovará seu contrato, que termina em junho de 2023. Aos 30 anos, o senegalês está interessado em um novo desafio depois de seis anos defendendo as cores do clube de Anfield.

E, já de olho na possibilidade, o Bayern de Munique aparece como favorito para a contratação do jogador. Ainda não houve uma oferta formal feita pelos alemães ao Liverpool, que vai insistir em um pagamento superior a € 30 milhões para liberar Mané antes do final de seu contrato, uma vez que quer retardar a saída até pelo menos encontrar um substituto à altura do camisa 10.

No Liverpool desde 2016, Mané já acumula 120 gols em 269 partidas disputadas, além de seis títulos conquistados, tendo sido peça fundamental ao longo destes seis anos de clube.