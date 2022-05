Qual será o destino de Sadio Mané?

Com um ano de contrato restante na Inglaterra, Mané começa a chamar atenção de outros gigantes do futebol europeu

Destaque do Liverpool nas últimas temporadas, o atacante Sadio Mané deve estar de malas prontas para se mudar do futebol inglês, segundo soube à GOAL, após a derrota dos Reds na final da Liga dos Campeões.

Além disso, Mané, assim como Mohamed Salah e Roberto Firmino, está prestes a entrar em seu último ano de contrato, podendo assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de janeiro de 2023.

A diretoria do clube inglês havia aberto conversas para tratar da renovação do craque senegalês, porém, com a disputa da final da Liga dos Campeões, as negociações ficaram travadas, com Mané afirmando que só trataria do acordo após a competição.

Quando questionado pela Sky Sports, antes do jogo contra o Real Madrid, se ele ficaria na Inglaterra além do verão, o craque senegalês disse: "Eu vou responder (sobre ficar ou ir embora) após a Champions League. Ficando ou saindo, responderei a após a Champions League."

Mesmo assim, os Reds já planejavam abrir uma nova negociação para renovação do jogador ao fim desta temporada. Porém, com o impasse na negociação, alguns clubes já começam a sondar o atacante para a próxima temporada.

Abaixo, a GOAL destaca o possível destino de Sadio Mané.

Qual será o destino de Mané?

Depois de quase seis anos no Liverpool, Sadio Mané não deve permanecer na Inglaterra. Apesar de algumas sondagens, o principal time interessado em contratar o jogador senegalês do Liverpool é o Bayern de Munique, da Alemanha.

Ainda não existe qualquer oferta dos Bávaros ao clube inglês, mas, fontes indicam, que o time alemão terá que desembolsar cerca de 30 milhões de euros (cerca de R$ 125 milhões na cotação atual) para contar com o atacante.

Na Alemanha, este seria um movimento para suprir também uma possível saída de Robert Lewandowski do time, já que o atacante polonês afirmou que não deseja permanecer no clube para a próxima temporada.