Como o Liverpool pode repor a possível perda de Sadio Mané?

O craque senegalês provavelmente irá para o Bayern de Munique na próxima janela, então como Jurgen Klopp poderá encontrar um substituto digno?

A campanha do Liverpool pode ter terminado com um sabor amargo, com o vice europeu logo após a decepção da Premier League, mas o orgulho é a emoção predominante entre os torcedores dos Reds.

Mais de meio milhão de torcedores lotaram as ruas de Liverpool, determinados a prestar homenagem ao time. “Sem palavras”, disse Thiago Alcântara. “Precisávamos disso”, acrescentou Virgil van Dijk.

Claro que haverá decepção e auto-reflexão. Jurgen Klopp e sua equipe são bons nisso; usando a dor como combustível, aprendendo com os contratempos e voltando mais fortes. Eles fizeram isso na última vez que perderam uma final da Liga dos Campeões para o Real Madrid, em 2018. Dois anos após a derrota em Kyiv, eles se tornaram campeões da Europa, do Mundo e da Premier League.

Você certamente não deve apostar contra o Liverpool permanecendo no topo. Com Klopp de contrato renovado até 2026, o objetivo em Anfield é simples: competir por tudo, sempre.

Haverá mudanças, é claro. Os jogadores vão sair e outros vão chegar. As decisões devem ser tomadas nos contratos, e qual dos jovens talentosos do clube é capaz de dar o próximo passo.

Uma grande saída parece cada vez mais provável. Sadio Mané quer sair nesta janela de transferências do meio do ano, com o Bayern de Munique seu provável destino. O craque de Senegal foi, e continua sendo, um dos homens-chave de Klopp, e sua mistura única de habilidade e determinação será quase impossível de substituir, pelo menos diretamente.

Mohamed Salah diz que vai ficar pelo menos mais um ano – esperamos que as negociações de contrato continuem durante o verão europeu e que o egípcio atinja mais de 20 gols novamente na próxima temporada. No entanto, o tempo de Roberto Firmino como titular está chegando ao fim. O brasileiro, assim como Salah e Mané, tem mais um ano de contrato, mas seria uma surpresa se o Liverpool lhe oferecesse uma grande renovação.

E quanto a Naby Keita e Alex Oxlade-Chamberlain? Eles também estão prestes a entrar nos últimos 12 meses de seus contratos.

Keita pode muito bem conseguir uma renovação – embora não seja de forma alguma garantido nesta fase – mas Oxlade-Chamberlain certamente procurará seguir em frente se puder. West Ham, Newcastle e Aston Villa estão interessados no jogador de 28 anos, que não joga um único minuto pelos Reds desde a vitória nas quartas de final da FA Cup em Nottingham Forest em 20 de março.

Milner, enquanto isso, está sem contrato no próximo mês, embora Klopp esteja ansioso para que o jogador de 36 anos seja mantido por pelo menos mais um ano.

Divock Origi está de partida para o AC Milan, enquanto as ofertas serão ouvidas por Takumi Minamino e por Nat Phillips e Neco Williams, que tiveram empréstimos de sucesso no Campeonato durante a segunda metade da temporada.

Uma nova chegada ao time principal já está garantida. Fabio Carvalho, o jovem talento do Fulham, se juntará ao clube em 1º de julho. Os Reds fecharam um acordo no valor de pouco menos de 8 milhões de libras (R$ 46,2 milhões) pelo jogador de 19 anos, que pode atuar em qualquer lugar da linha ofensiva.

Ben Doak, um ala de 16 anos, também está vindo do Celtic, e Calvin Ramsay, lateral-direito do Aberdeen e da Escócia Sub-21, pode ser o próximo a chegar, já que o Liverpool continua a perseguir os talentos britânicos.

Como eles lidam com a partida de Mane, no entanto, será enorme questão. Fontes dos Reds insistem que ele não poderá sair a menos que um substituto seja encontrado, mas como você encontra alguém como ele, um jogador que atuou em um padrão de classe mundial na ponta direita, na esquerda e pelo meio?

Esse é o desafio enfrentado por Julian Ward, o diretor esportivo que substituirá oficialmente Michael Edwards no próximo mês, e sua equipe de recrutamento. Eles já encontraram joias antes – Mané foi um, assim como Salah e Firmino, enquanto mais recentemente tiveram sucesso com Diogo Jota e Luis Diaz – e precisam repetir o truque neste verão.

Tudo somado, contribui para uma janela intrigante, mas emocionante para os torcedores do Liverpool.