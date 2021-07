De olho no mercado, Inter pode buscar reforço na Turquia

Pedro Henrique, meio-campista de 31 anos, atua no Kayserispor e agrada a diretoria do clube

Em busca de reforços para a sequência da temporada 2021, a direção do Inter está de olho na possibilidade de repatriar jogadores vindos do exterior. É o caso do meia atacante Pedro Henrique, 31 anos, do Kayserispor, da Turquia.

Pedro Henrique é gaúcho, da cidade de Santa Cruz do Sul, tendo atuado no time de transição do Grêmio e no Caxias. Em 2012, iniciou a sua trajetória no futebol europeu, atuando em times na Suíça, França, Grécia, Azerbaijão, Cazaquistão. Por último, chegou a Turquia, onde está desde 2019 no Kayserispor.

É um jogador que pode atuar como meio-campista ou aberto pelo lado esquerdo. No período em que esteve atuando no futebol europeu, Pedro Henrique conquistou uma vez a Taça da Suíça, duas vezes a Copa da Grécia, tem um título do Campeonato Grego, além de também ter sido campeão nacional no Azerbaijão e no Cazaquistão.

“É um atleta que sabemos ter desejo de voltar para o Brasil, um bom jogador, temos boas referências. Mas ainda não temos nada. Estamos de olho no mercado, precisamos reforçar, mas hoje não temos nenhuma negociação em andamento. A janela abre em agosto e vamos reforçar o time”, destacou João Patrício Herrmann, vice de futebol do Inter, em contato com a reportagem da Goal.

O contrato de Pedro Henrique com o Kayserispor vai até junho de 2023: o meia teria que negociar a sua liberação para poder acertar com o Colorado. Caso venha a ser contratado, só poderá atuar pelo Inter a partir do mês de agosto, quando abre a janela para contratar jogadores atualmente no exterior.

O Internacional já apresentou Gabriel Mercado, zagueiro argentino de 34 anos e que chega para qualificar o setor defensivo. Por outro lado, pode perder Edenílson, sondado por clubes do mundo árabe.