Time árabe quer levar Edenílson do Internacional

Dessa vez é o Al-Shabab que deseja contar com o futebol do meio campista colorado

O volante Edenilson, do Internacional, está mais uma vez despertando o interesse de times do futebol da Arábia Saudita. Dessa vez é o Al-Shabab que deseja contar com o futebol do meio campista colorado.

Considerado por muitos como a principal referência técnica do time do Inter, Edenilson também é uma das principais lideranças do elenco.

Em outras oportunidades, quando Edenilson recebeu proposta para jogar no mundo árabe, o Inter não mediu esforços para manter o jogador no Estádio Beira-Rio. Porém, desta vez, com uma crise financeira preocupante, a direção do Inter não descarta negociar o atleta.

“Não temos propostas por ninguém, mas todos os atletas têm multa rescisória. Então, se pagarem o valor da multa, ok”, destacou João Patrício Herrmann, vice de futebol do Inter.

A multa rescisória de Edenilson é de três milhões de dólares. Resta saber se o time árabe está disposto a pagar este valor para contratar Edenilson.

Um aumento do salário do jogador para cobrir uma possível proposta do time árabe está descartado pelos dirigentes do Inter.