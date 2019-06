De Ligt: "Talvez ainda não seja o momento de ir para o Barcelona"

Zagueiro holandês diz que sua decisão deve ser tomada após as férias e avisa que o dinheiro não é nenhum problema para ele

A ascensão meteórica de Matthijs De Ligt como zagueiro e capitão do e como parceiro de defesa de Virgil Van Dijk na seleção da não passou desepercebida na Europa. No período de praticamente uma temporada, o defensor passou do quase anonimato ao posto de um dos jogadores mais valorizados e desejados do Velho Continente e especulações o apontavam perto do . Em entrevista ao Mundo Deportivo, o atleta, porém, disse que não sabe se é o momento certo de fechar com o time da Catalunha.

"Talvez ainda não seja o momento [de jogar no Barcelona]. É algo que tenho que pensar e decidir durante minhas férias, só isso", falou o defensor, que falou que não se atenta aos valores envolvidos nas especulações pois entende que "o dinheiro não é problema".

O jovem de 19 anos demonstra muito foco em sua carreira pensando apenas no que é melhor para ele. Convite de Cristiano Ronaldo para fechar na e a possibilidade de jogar ao lado de Lionel Messi e De Jong no Barça parecem não o abalar.

"Não presto atenção em ninguém, eu tenho que escolher meu próprio caminho. Eu não sei quando vou ter uma resolução disso, mas eu vou tomar o meu tempo. Claro que seria algo bonito [jogar ao lado de De Jong no Barça], mas eu também devo pensar no que é melhor para mim", disse o capitão do Ajax.

De Ligt tem claro o que busca em sua decisão de talvez mudar de clube. O holandês quer atuar constantemente e ter protagonismo, coisas que ele já tem no Ajax.

"Para mim o mais importante é saber que na equipe que eu for eu possa ser protagonista e jogar muitos jogos", declarou o zagueiro.