DAZN: quais os jogos transmitidos hoje? Confira a programação

Confira a programação do futebol para hoje e os próximos dias na maior plataforma de streaming de esportes do planeta!

Índice de conteúdos

O DAZN chegou ao em 2019 com os direitos exclusivos de , do Brasileiro, italiana, , , Coppa Italia, Francesa, e, mais recentemente, fechou um acordo histórico com a ESPN para transmissão de partidas selecionadas da Barclay's Premier League entre outras competições, e promete movimentar o mercado esportivo no país.

Com preço acessível, o serviço chega ao Brasil com o objetivo de revolucionar a transmissão ao vivo e sob demanda de eventos de várias propriedades.

Apesar de disponibilizar alguns jogos de maneira gratuita para não assinantes no Facebook e YouTube , a maior parte do conteúdo exclusivo é direcionado para quem possui uma assinatura ativa.

Confira as principais informações e programação do DAZN!

Quanto custa o DAZN? Como assistir?

O preço da mensalidade do DAZN reduziu de R$ 37,90 para R$ 19,90 até o início da Copa Sul-Americana 2020, com o principal objetivo a expansão no Brasil.

A assinatura do serviço pode ser efetivada por meio de diversas formas de pagamento, como cartão de crédito e aplicativos de compra direta , além de vales-presente que poderão ser oferecidos a amigos, familiares, etc.

O assinante da plataforma pode acessá-la de praticamente qualquer dispositivo , como TV's com acesso a internet, smartphones, tablet, computadores e até mesmo consoles de videogame.

Qual o número do canal do DAZN?

O DAZN é um serviço online de streaming por assinatura e, portanto, não está disponível nos serviços tradicionais de TV por assinatura como, por exemplo, SKY, Net, Claro TV, Vivo TV, OI TV, Algar Telecom, entre outras.

DAZN: programação de jogos de futebol na semana

Com uma lista extensa de campeonatos espalhados pelo mundo, o DAZN oferece uma programação completa para o torcedor apaixonado por futebol. Copa da , Sul-Americana, , Ligue 1, Serie A, entre outras ligas, estão na plataforma com alguns jogos sendo narrados em português e outros no idioma original. Além do mais, o torcedor ainda pode acompanhar um duelo gratuitamente no Facebook e Youtube do DAZN. Nesta semana, x , pelo Campeonato Italiano, está na agenda.

Confira a programação da semana!

DATA COMPETIÇÃO JOGO HORÁRIO NARRAÇÃO - IDIOMA 12/02/2020 x 16h45 Português 12/02/2020 Copa Sul-Americana Lanús x 19h15 Português 12/02/2020 Copa Sul-Americana Huacipato x Deportivo Pasto 19h15 Português 12/02/2020 Copa Sul-Americana Llaneros de Guanare x 21h30 Português 12/02/2020 Copa Sul-Americana x Nacional 21h30 Português 13/02/2020 Copa Itália x 16h45 Português 13/02/2020 Copa Sul-Americana x Plaza Colonia 19h15 Idioma original 13/02/2020 Copa Sul-Americana Cusco x Audax Italiano 21h30 Português 13/02/2020 Copa Sul-Americana Independiente x 21h30 Português 15/02/2020 Serie A italiana Lecce x 11h Português 15/02/2020 Ligue 1 x 13h30 Português 15/02/2020 Serie A italiana x 14h Idioma original 15/02/2020 Serie A italiana Atalanta x Roma 16h45 Português 15/02/2020 Campeonato Paranaense -PR x Toledo 17h Português 15/02/2020 América x Atlas 22h Português 16/02/2020 Serie A Italiana x Verona 08h30 Idioma original 16/02/2020 Serie A Italiana Juventus x Brescia 11h Português 16/02/2020 Serie A Italiana x 11h Idioma original 16/02/2020 Serie A Italiana x 11h Idioma original 16/02/2020 x Yeni Malatyaspor 13h Português 16/02/2020 Premier League x 13h30 Português 16/02/2020 Serie A italiana x Napoli 14h Idioma original 16/02/2020 Campeonato Paranaense União x 16h Português 16/02/2020 Campeonato Paranaense Cascavel x 16h45 Português 16/02/2020 Serie A italiana x Internazionale 16h45 Português 16/02/2020 Ligue 1 x 17h Português 16/02/2020 Campeonato Paranaense Paraná x Operário 18h Português

