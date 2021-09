DavidLuiznoMengo: torcedores rubro-negros fazem campanha em peso nas redes sociais

O zagueiro está livre no mercado desde que deixou o Arsenal e, apesar de querer seguir na Europa, está no radar do Flamengo

A torcida do Flamengo está bastante animada com a possibilidade de ter David Luiz no elenco. Apesar de ainda não confirmar ter feito uma proposta oficial, o Rubro-Nego está monitorando o zagueiro, e vê aceitação por parte dos torcedores.

David Luiz está livre no mercado desde que deixou o Arsenal, no começo de julho. Apesar de ter o desejo de seguir atuando no futebol europeu, onde está desde 2007, o zagueiro despertou o interesse do Flamengo, que vem monitorando a situação.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Além da vontade do jogador de seguir no Velho Continente, ele despertou interesse dos rivais Sporting e Benfica, que podem atrapalhar o interesse do Flamengo, Isso porque, mesmo monitorando o zagueiro, o clube entende que, em questões financeiras, não conseguiria competir com europeus pela contratação.

Mesmo com o fechamento da janela na Europa, David Luiz ainda conseguiria realizar o desejo de seguir atuando por lá. Isso porque, como ele está livre no mercado, sem vínculo com qualquer clube, a contratação dele não se caracterizaria como transferência, e está permitida.

No entanto, a torcida Rubro-Negra já está gostando da possibilidade de ter David Luiz no time. Entre a noite de quarta-feira (1) e esta quinta (2), a #DavidLuizNoMengo teve mais de 600 mil comentários no Twitter, se tornando o assunto mais falado do Brasil na rede social. O zagueiro, inclusive, está atento ao carinho que vem recebendo da torcida flamenguista e, segundo o GE.com, está sensibilizado com isso - ele também sabe que o Flamengo está interessado em seu futebol.

Enquanto não arruma um novo clube, David Luiz está mantendo uma rotina de treinamentos em Juiz de Fora, Minas Gerais, onde mora sua família. Em fotos publicadas nas redes sociais é possível ver que o zagueiro está em uma forma impecável, mesmo sem atuar desde o início de maio.

Veja alguns do tweets da #DavidLuizNoMengo:

gabigol tá pedindo

vamo David Luiz só falta tu mano#DavidLuizNoMengo pic.twitter.com/zKiHq2tQpa — Francisco Mello (@Francis41927052) September 2, 2021

⚫🔴SIM, É SOBRE ISSO...

É SOBRE #DavidluizNomengo

SIM, É SOBRE ISSO...

É SOBRE #DavidluizNomengo

SIM, É SOBRE ISSO...

É SOBRE #DavidluizNomengo

SIM, É SOBRE ISSO...

É SOBRE #DavidluizNomengo

SIM, É SOBRE ISSO...

É SOBRE #DavidluizNomengo

SIM, É SOBRE ISSO... — Vagner mattos☯️🦅🕵️‍♀️🔥 (@Vagnermattos22) September 2, 2021