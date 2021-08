Flamengo acompanha David Luiz e novela Benfica x Sporting por zagueiro

Rubro-Negro Carioca aguarda decisão de David Luiz sobre o futuro para uma possível investida. Sporting e Benfica têm interesse em sua contratação

Sporting e Benfica fazem uma disputa por David Luiz no mercado da bola. O ex-clube do jogador foi o primeiro a apresentar uma proposta, enquanto o seu arquirrival enviou uma oferta 50% maior e conta com o técnico Rúben Amorim, com quem o atleta jogou no Estádio da Luz, para tentar um acerto. Sem condições financeiras de competir com os lusitanos, o Flamengo monitora a situação do defensor de 34 anos.

O Sporting é o favorito nas negociações. Com mais poder aquisitivo e a presença de um ex-companheiro do veterano no banco de reservas, o clube do Estádio José Alvalade busca um sinal positivo de David Luiz, que está sem clube desde junho deste ano, quando se encerrou o seu contrato com o Arsenal.

Antes disso, o Benfica já havia feito uma oferta por David Luiz. Chancelado por Jorge Jesus, o clube do Estádio da Luz tenta o retorno do atleta, que já vestiu as suas cores entre 2007 e 2011. Entretanto, diante da diferença financeira entre o que apresentou e o que o seu rival Sporting está disposto a pagar, fica pessimista por um acordo no mercado da bola.

Pensando em contar com David Luiz na UEFA Champions League, ambos têm até 2 de setembro para inscrever o atleta. Portanto, o mais provável é que a novela se encerre até a próxima quinta-feira.

De olho no que acontece entre os portugueses e o zagueiro de 34 anos, o Flamengo se prepara para agir nos bastidores. O clube do Ninho do Urubu não fez proposta pelo jogador e aguarda o que acontecerá na janela de transferências europeia para apresentar uma eventual oferta.

A diretoria flamenguista reconhece que é difícil apresentar uma oferta diante do que o atleta deseja faturar no futebol europeu. Hoje, a cotação do real em relação ao euro impede que os brasileiros compitam com clubes do continente.

Uma situação envolvendo possível contratação de David Luiz por parte do Rubro-Negro só deve avançar em caso de desistência dos europeus ou negativa do atleta aos clubes de Portugal. O zagueiro já deixou claro para o seu estafe que, hoje, prefere seguir na Europa para disputar a UEFA Champions League ao invés de retornar ao Brasil, onde defendeu profissionalmente somente o Vitória entre 2005 e 2007.