Sem contrato, David Luiz aposta em fim da janela para seguir na Europa

Zagueiro de 34 anos está livre no mercado julho, quando deixou o Arsenal. Mesmo com o fim da janela, não tem impedimento para assinar por novo clube

Mesmo com o fim da janela de transferências no Brasil e na Europa, David Luiz não tem nenhum tipo de obstáculo para fechar com clubes dos dois lugares. O estafe do jogador diz haver ofertas de vários clubes e analisa o próximo passo do atleta de 34 anos.

De acordo com Bichara Neto, advogado especialista em direito esportivo, não há qualquer empecilho para que David Luiz assine contrato com um novo clube, seja no Brasil ou na Europa, graças ao fato de estar livre de contrato desde que rescindiu com o Arsenal no início de julho.

"Jogadores que estejam 'livres' hoje podem se transferir fora da janela", explicou o advogado à Goal.

Mas de onde são as ofertas?



David Luiz segue sem clube no mercado da bola (Foto: Getty Images)

Nenhum clube confirma oficialmente que tenha apresentado uma proposta a David Luiz, mas o seu estafe diz ter ofertas tanto do futebol brasileiro quanto da Europa. De acordo com os representantes dos atletas, o Olympique de Marselha, da França, apresentou uma proposta ao veterano, que disputou a Copa do Mundo de 2014.

A Goal consultou uma fonte ligada à comissão técnica de Jorge Sampaoli. O argentino, de fato, é admirador do futebol do defensor e o vê como uma boa possibilidade, mas o membro da equipe do treinador não confirma uma oferta por sua contratação.

Além dos franceses, Benfica e Sporting também têm interesse por David Luiz. O Benfica foi o primeiro a fazer uma oferta, mas viu o Sporting apresentar uma proposta 50% maior em termos salariais. O clube do estádio José Alvalade ainda conta com Rúben Amorim no banco de reservas. O técnico foi companheiro de David Luiz nos tempos de Estádio da Luz, entre 2007 e 2011.

Clubes europeus têm até 2 de setembro — quinta-feira — para inscrever jogadores em competições europeias. Os dois portugueses disputarão a UEFA Champions League, enquanto o francês jogará a UEFA Europa League.

No Brasil, o Flamengo é o único a monitorar a situação do jogador. Os cariocas chegaram a fazer contato com seu estafe, mas não apresentaram propostas para que ele chegue ao Ninho do Urubu. O clube entende que não pode competir com os europeus no mercado da bola neste momento. Um dos motivos é a desvalorização do real em relação à moeda do continente.

O Corinthians nega, por meio do presidente Duilio Monteiro Alves, que tenha feito cogitado uma investida no atleta: "Não, não existe. David Luiz, eu estou sendo perguntado aqui a cada dez minutos por colegas de vocês e setoristas do clube. Se existe a possibilidade, não, esta negociação não está em andamento, não existe. Pra gente não gerar mais expectativa na torcida, nós estamos muito satisfeitos com os atletas que chegaram", disse o mandatário em entrevista ao canal SporTV.

Sem clube desde que deixou o Arsenal, em julho passado, David Luiz sonhava em permanecer na Europa nesta janela de transferências. O jogador tratou o futebol brasileiro como última opção desde o início, mas jamais teve propostas convincentes para permanecer no Velho Continente.