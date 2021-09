David Luiz assina contrato com o Flamengo até dezembro de 2022

Zagueiro de 34 anos acerta com o clube carioca e terá vencimentos de R$ 1,5 milhão por mês em sua passagem pelo Rio de Janeiro

David Luiz assinou, na noite desta sexta-feira (10), o contrato com o Flamengo até dezembro de 2022. O zagueiro receberá R$ 1,5 milhão por mês em seu novo compromisso no Ninho do Urubu. O valor corresponde a salários e direitos de imagem.

A contratação do defensor de 34 anos ocorreu após reunião ocorrida na tarde desta sexta-feira em São Paulo. Estiveram presentes o representante do atleta, Julio Taran, e os dirigentes do Flamengo, Bruno Spindel e Marcos Braz. O trio costurou o acordo durante o encontro.

Livre no mercado desde junho, quando deixou o Arsenal, David Luiz vivia a expectativa de seguir na Europa. Ele esperou até o último minuto por uma proposta que tocasse seu coração. Enquanto isso, o Flamengo observava a situação de longe.

Nas últimas semanas, ao ver que David Luiz não encontrava um novo destino, o Flamengo passou a monitorar mais de perto. Fez consultas ao staff do zagueiro, mas decidiu não entrar em cena até que todas as suas opções para seguir na Europa se esgotassem.

Internamente, o debate era de que não dava para concorrer com o desejo do jogador em seguir no futebol europeu, onde atua desde 2007, quando deixou o Vitória. Mas, caso isso não se concretizasse, ele viraria uma grande oportunidade de mercado, além de ser obrigado a diminuir consideravelmente seus vencimentos.

As conversas evoluíram nos últimos dias, e a cúpula rubro-negra se reuniu pessoalmente com o staff do atleta, em São Paulo, para sacramentar o acordo.