Sem concorrentes de peso, Flamengo planeja formalizar proposta por David Luiz

Zagueiro está livre no mercado há três meses e viu opções na Europa diminuírem drasticamente

Depois de monitorar de perto a situação de David Luiz e ver as opções do zagueiro diminuírem consideravelmente, o Flamengo vê o caminho livre para tentar dar o bote no jogador de 34 anos.

O grande sonho de David era voltar a disputar uma Champions League. Foram quase três meses de esperas frustradas, sem nada que o atraísse no Velho Continente. Agora, o jogador precisa olhar para outros mercados, os poucos que sobraram.

Nas últimas semanas, ao ver que David Luiz não encontrava um novo destino, o Flamengo passou a acompanhar a situação mais de perto. Fez consultas ao staff do zagueiro, mas decidiu não entrar em cena até que todas as opções na Europa se esgotassem.

Conversei mais cedo com um membro da diretoria do Marseille que me disse que os contatos com David Luiz foram há um tempo já e que não tinha nada de novo, pelo menos até hoje pela manhã. — Raisa Simplicio (@simpraisa) September 1, 2021

Internamente, o debate era de que não dava para concorrer com o desejo do jogador em seguir na Europa. Mas caso isso não se concretizasse, ele viraria uma grande oportunidade de mercado, além de ser obrigado a diminuir consideravelmente seus vencimentos.

Agora, a diretoria, conforme trazido primeiramente pelo GE e confirmado pela Goal, trabalha para elaborar uma proposta ao zagueiro. Um dos pontos importantes é a duração do contrato. David deseja assinar algo até dezembro de 2022, pois ainda não desistiu do sonho de disputar uma Champions antes de pendurar as chuteiras.

A ideia no Flamengo, apesar de pregar calma, e do staff do zagueiro é não esticar a negociação e assim que a proposta estiver na mesa, caminhar para um desfecho, positivo ou negativo, o quanto antes. No Brasil, apenas o Rubro-Negro carioca acenou com a possibilidade de formalizar uma proposta em breve.