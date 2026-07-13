Datas do retorno de Mbappé e as contratações do Real Madrid... Mourinho escapa da tragédia de Alonso

José Mourinho se prepara para um período de pré-temporada totalmente diferente daquele vivido por seu antecessor, Xabi Alonso, já que o adiamento da primeira rodada da La Liga deu ao técnico português uma vantagem clara na preparação para a nova temporada.

Enquanto Alonso teve, no verão passado, apenas 15 dias para iniciar o trabalho — devido à participação da equipe na Copa do Mundo de Clubes de 2025 —, Mourinho contará este ano com seis semanas inteiras para preparar o time, um período que lhe dá mais margem para condicionar os jogadores e transmitir suas ideias táticas à medida que o elenco vai se completando gradualmente.

A equipe realizou seu primeiro treino hoje, segunda-feira, com oito jogadores e 12 jovens. A comissão técnica aguarda o retorno dos jogadores convocados para as seleções nacionais em etapas nas próximas semanas, após a participação deles na Copa do Mundo de 2026.

O jornal AS elaborou um cronograma aproximado para o retorno dos astros do Real Madrid aos treinos.

Segundo o jornal: “O turco Arda Güler será o primeiro a retornar, em 17 de julho, seguido pelo uruguaio Federico Valverde, no dia 18 do mesmo mês. Está previsto que o alemão Antonio Rüdiger se junte ao grupo, antes do retorno do brasileiro Vinícius Júnior e de seu compatriota Endrick, em 27 de julho, e do marroquino Ibrahim Díaz, em 31 do mesmo mês”.

E acrescentou: “Thibaut Courtois retornará no dia 1º de agosto”, depois que os exames mais recentes realizados no jogador belga revelaram que a lesão sofrida contra a Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 não é tão grave quanto se esperava.

Espera-se a chegada dos franceses Aurélien Tchouaméni e Kylian Mbappé, além do inglês Jude Bellingham, entre os dias 5 e 10 de agosto, para que o time se complete gradualmente antes do início da temporada.

A estreia dos recém-contratados

Quanto aos novos astros contratados pelo Real Madrid durante a atual janela de transferências de verão, a data de chegada será a seguinte:

O holandês Denzel Dumfries: 21 de julho.

O português Bernardo Silva: 28 de julho.

O francês Ibrahima Konaté e o espanhol Marc Cucurella: entre 5 e 10 de agosto.

E a trajetória das seleções da França e da Espanha na Copa do Mundo de 2026 continua, com as duas equipes se enfrentando amanhã, terça-feira, na semifinal.

Leia também: Vídeo: Sem descanso nem meias soluções... O primeiro treino de Mourinho no Real Madrid

Leia também: Mourinho cede ao desejo de Pérez... O Real mantém o “demônio” de Zidane