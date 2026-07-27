O espanhol Dani Olmo, estrela do Barcelona e da seleção espanhola, revelou quais foram as principais seleções que chamaram a sua atenção durante as disputas do Campeonato do Mundo de 2026, referindo que o Egito foi uma das surpresas que o impressionaram ao longo do torneio, cujo título foi conquistado por "La Roja" após a vitória sobre a Argentina na partida final.

Olmo afirmou, em entrevista exclusiva ao jornal espanhol "Diari de Terrassa": "A seleção de Cabo Verde foi a grande surpresa, mas o Egito e o Paraguai também me surpreenderam. Também gostei muito da seleção da Noruega."

O Egito despediu-se do Mundial com enorme dificuldade, após a derrota por 3-2 diante da Argentina nos oitavos de final.

A seleção espanhola conseguiu conquistar o Campeonato do Mundo depois de um percurso excecional, que terminou sem sofrer qualquer derrota e no qual sofreu apenas um golo ao longo de todo o torneio, levando Olmo a afirmar que o segredo do sucesso residiu na força do grupo e na colocação do interesse coletivo acima de quaisquer considerações individuais.

O jogador espanhol acrescentou: "O grupo e o trabalho coletivo acima de tudo, e ao nível das grandes seleções as diferenças são muito reduzidas, por isso o facto de a seleção se transformar numa única família, dos jogadores à equipa técnica e aos funcionários, faz a diferença."

Olmo sublinhou que vencer o Campeonato do Mundo foi um sonho concretizado, frisando que os jogadores da Espanha não se limitaram a acreditar na sua capacidade de serem campeões, mas estavam de facto convencidos de que possuíam as condições necessárias para alcançar o seu objetivo.

Depois de ter conseguido erguer o Campeonato do Mundo, a par do Campeonato da Europa e da Liga das Nações com a seleção do seu país nos últimos três anos, Olmo ambiciona continuar a somar títulos com o seu clube, o Barcelona.

Sobre os seus objetivos com a equipa catalã, disse: "O objetivo agora é o mesmo em cada temporada: vencer tudo com o Barcelona e com a seleção."

Olmo abordou também a concorrência dentro do Barcelona, garantindo que as novas contratações irão aumentar a força da equipa, afirmando: "A concorrência torna sempre o grupo melhor."

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