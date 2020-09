Quando Daniel Alves vai voltar a jogar pelo São Paulo?

Camisa 10 segue se recuperando de fratura e já treina em campo, mas deve continuar de fora contra a LDU

Em situação complicada no Grupo D da da América, o ainda não deve contar com Daniel Alves na partida da próxima terça-feira, contra a , na altitude de Quito.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O camisa 10 segue se recuperando de uma fratura no antebraço e foi a um dos campos do CT da Barra Funda na última sexta-feira para fazer trabalhos físicos ao lado de Rojas, que também está machucado.

Mais times

De acordo com informações do UOL, departamento médico e comissão técnica ainda vão falar com Dani no domingo, antes do embarque da delegação para a capital equatoriana. Mas internamente a chance de ele reforçar o time tricolor é considerada remota.

A maior preocupação seria com eventuais choques que o jogador de 37 anos pudesse sofrer na área lesionada. Ele inclusive tem treinado usando uma proteção na região.

Mais artigos abaixo

Dani Alves sofreu a contusão na partida contra o , no último dia 26 de agosto, pelo Brasileirão. Desde então, a equipe do técnico Fernando Diniz venceu dois jogos ( e ), empatou três (Red Bull , e ) e perdeu um ( ).

Assim, fica a expectativa para que o experiente meia volte a ficar à disposição ou no próximo sábado, quando a equipe paulista faz um confronto direto contra o , pelo Brasileirão, ou diante do River Plate, no dia 30, em Buenos Aires, pela Libertadores.