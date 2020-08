Dani Alves defende trabalho do São Paulo e avisa: não veste outra camisa no Brasil

O meia descartou até mesmo o Bahia e colocou o título do Brasileirão como objetivo tricolor

Dani Alves construiu uma carreira de dar inveja a qualquer jogador de futebol, ao todo já são 41 títulos conquistados, duas Copas do Mundo e várias histórias para contar. Agora, veste a camisa 10 do São Paulo e jura lealdade: "o único clube do que eu jogaria é o ".

A equipe de Fernando Diniz vinha embalada, classificada como favorita a conquistar o título Paulista e acabar com um jejum que já dura bons anos. Mas não deu. O Tricolor acabou eliminado para o , em uma derrota por 3 a 2, dentro de casa.

De favorito, agora virou um time bastante questionado. Dani Alves, no entanto, em entrevista coletiva - virtual -, defendeu a equipe do Morumbi: "Você pode pegar isso [eliminação] como 'ai, doeu, vou chorar, vou morrer' ou você pode ajustar. Nós não somos esses dois jogos [RB e Mirassol]. Nós somos o time de antes da pandemia e vamos mostrar isso". O meia ainda completou: "O Mirassol foi três vezes e fez três gols. No contexto geral, nós jogamos muito melhor que eles".

Ao contrário de Dani, que vai ficar terminar o ano sem um título pela primeira vez em muito tempo, o Paulista era a chance de o São Paulo colocar fim aos oito anos sem troféus - o último foi em 2012, quando ganhou a Sul-Americana. O ex-lateral, hoje meia, porém, não abaixa a cabeça para o Campeonato Brasileiro e garante que o Tricolor joga para ganhar. "O São Paulo não joga para classificar para Libertadores ou Sul-Americana. O objetivo é lutar pela conquista. Se não caiu essa ficha ainda, que comece a cair, porque aqui não tem perdedor", disse o camisa 10.

A culpa muitos defendem não ser dos jogadores, mas sim da diretoria Tricolor, e Dani parece concordar com isso: "São muitas coisinhas erradas dentro do São Paulo que acabam estourando na gente".

O meia ainda disse que o trabalho que está sendo feito pelo São Paulo é um dos melhores de sua carreira. Com passagens por gigante, como , e , Dani reconhece as limitações do Tricolor, na comparação, mas se diz satisfeito.

"Não posso vir de fora, passando pelos grandes lugares que passei, achando que o São Paulo seria igual, eu estaria sendo estúpido, sei que o São Paulo não está atravessando seu melhor momento a nível de resultado e financeiro, disse o jogador. "O clube hoje tem instalações que poucos têm dentro e fora do Brasil e uma ideia de trabalho que atende meus conceitos de futebol".

Hoje, um dos clubes que consegue se comparar aos europeus, talvez, seja o . E Dani tem sido ligado a uma mudança para o . Ao ser questionado, despistou sobre a possibilidade, ressaltando o coração tricolor: "Uma coisa que gostaria de deixar muito claro, para esse debate não existir mais nunca: o único clube do Brasil que eu jogaria é o São Paulo. Tudo o que sair sobre Dani em outro clube do brasil, pode falar que é mentira. Estou aqui por um sonho, não por dinheiro".

"Apertei o F e vim realizar meu sonho", afirmou o meia de 37 anos, que ainda aceitou que o chamem de mentiroso caso vá para outro clube. Até mesmo o , time pelo qual já havia revelado o desejo de jogar, pelo menos por um tempinho, foi descartado: "A torcida já me rechaçou, então acabou. A única camisa que vou vestir no Brasil é a do São Paulo".

O Tricolor estreia no Campeonato Brasileiro neste domingo (9), contra o , fora de casa.