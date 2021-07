Ricardo Pepi: O recordista da MLS que pode se tornar o novo Haaland

O jovem de 18 anos já é comparado a estrela do Borussia Dortmund, depois de ter marcado oito gols nesta temporada pelo Dallas

Nos últimos anos, o Dallas se estabeleceu como o maior vendedor de jovens talentos da América do Norte. Weston McKennie, Bryan Reynolds, Reggie Cannon, Chris Richards, Tanner Tessman: todos saíram da base do Dallas e chegaram às principais ligas europeias, enquanto Justin Che deve seguir o exemplo depois de ter sido emprestado ao Bayern de Munique no primeiro semestre de 2021.

O Dallas, de certa forma, está se tornando "o Ajax da América", um time que desenvolve jovens talentos, vende eles e de alguma forma encontra outro jovem jogador para tornar seu próximo grande sucesso.

A grande estrela do clube atualmente é Ricardo Pepi, um atacante de 18 anos que já bateu recordes de gols na MLS (Major League Soccer). Até o próprio clube está abraçando a ascensão meteórica de Pepi, com as redes sociais do time se declarando os maestros oficiais do "Trem Ricardo Pepi Hype".

Como aqueles que já trocaram a vida em Dallas pela Europa, a ascensão de Pepi foi cuidadosamente cultivada, produzindo um atacante adolescente que tem o tamanho e a habilidade necessárias para enfrentar o melhor que a MLS tem a oferecer.

Mais importante, porém, ele possui a única qualidade de que todos os atacantes realmente precisam: a capacidade de marcar gols. Muitos deles.

Pepi marcou oito gols em apenas 782 minutos nesta temporada, ficando apenas três gols atrás do líder da Chuteira de Ouro da MLS, Raúl Ruidíaz, que jogou quase o dobro do número de minutos.

Apenas Ruidíaz, Javier 'Chicharito' Hernández, Gustavo Bou e Daniel Salloi superaram Pepi nesta temporada, com a recente explosão de gols da estrela do Dallas. Isso culminou para ele se tornar o jogador mais jovem a marcar três gols na MLS, em um jogo contra o LA Galaxy, em 24 de julho.

Nada mal para uma adolescente que ainda está se adaptando ao jogo profissional, mas não diga isso para Pepi. Aos seus olhos, ele está apenas se aquecendo.

"Um dos gols que tive antes da temporada foi marcar 25 gols nesta temporada", disse Pepi a Goal, "E esse ainda é o meu objetivo. Ainda será meu objetivo pelo resto da temporada."

Nascido em El Paso, Pepi começou a jogar futebol desde cedo, inspirado por seu pai e avô. Este último, segundo Pepi, foi uma grande influência para ele enquanto crescia e, talvez apropriadamente, o hat-trick de Pepi que bateu o recorde, aconteceu justamente no aniversário da morte de seu avô.

Mas quando tinha 13 anos, Pepi teve que tomar uma decisão. Ele poderia permanecer com sua família e continuar se desenvolvendo em seu próprio ritmo, ou poderia se juntar ao Dallas, deixando sua casa e perseguir seu sonho.

Ele escolheu a segunda opção, colocando-se em uma situação que ele admite que testou tanto seu mental quanto fisicamente.

“Fui forçado a ser muito maduro em uma idade jovem”, diz Pepi. “As pessoas me dizem o tempo todo, 'você é muito maduro para um jovem de 17/18 anos, sabe' e, é porque eu tive que aprender isso quando tinha 13 anos.

“Foi um grande risco. Você não tem nada garantido na base ou que vai se tornar um jogador de futebol profissional, mas eu sabia que queria algo. Eu sabia que um dia queria ser jogador de futebol profissional."

“Eu apenas me esforço todos os dias, me esforço todos os dias e, sabendo desse sacrifício, eu tinha que fazer valer a pena. Eu tinha que dar aos meus pais um motivo para se orgulharem e mostrar a eles que o sacrifício valeria a pena."

Com 15 anos em 2018, Pepi assinou seu primeiro contrato profissional ao se juntar aos reservas do clube, North Texas, na USL (United Soccer League). Em seu primeiro jogo profissional, Pepi fez o impensável e marcou três gols.

No total, ele marcou sete gols em suas primeiras seis partidas na USL, estabelecendo-se como a próxima jovem estrela do Dallas para ficar de olho.

Em 2019, ele fez sua estreia na MLS, oficialmente dando o salto para o time principal, antes de um ano depois se tornar um jogador consistente, marcando seus primeiros dois gols na MLS no caminho.

Mas 2021 foi algo totalmente diferente, já que Pepi se tornou rapidamente um dos melhores atacantes da liga.

Ele fez isso por causa de sua combinação de tamanho, velocidade e, claro, sua habilidade. Ele não é o jogador mais rápido do mundo, mas ele realmente não precisa ser. Apesar da sua idade, Pepi já tem um fantástico primeiro toque e um fantástico QI futebolístico, o que lhe permite marcar gols de várias formas.

O que ele ainda está trabalhando, segundo ele, é seu físico. Com 1,85 cm de altura, Pepi tem tamanho para se tornar realmente um atacante completo e, crescendo, Pepi sempre foi maior e mais forte do que quase todos que enfrentou. Mas, agora que está no nível profissional, ele encontrou defensores da sua altura.

Pepi está reconhecidamente trabalhando sua resistência e sua leitura do jogo, que obviamente são seus próximos passos para crescer. Ele já provou que pode avançar dessa forma, mas realmente alcançará outro nível se conseguir encontrar uma maneira de envolver os companheiros de equipe, trabalhando o jogo com a bola nos pés ou criando espaço com sua velocidade.

E, para se inspirar, ele olha para jogadores como Erling Haaland e Robert Lewandowski. Seu próprio treinador, Luchi Gonzalez, comparou o jogador após sua estreia na MLS com esses atletas e, disse que poderia aprender muito observando as duas estrelas da Bundesliga.

"Já conversei com pessoas, conversei com Luchi, e eles sempre dizem que jogo um estilo semelhante a Lewandowski ou mesmo Erling Haaland", diz Pepi, "E sinto que esses são dois dos jogadores que eu pareço em como meu jogo é semelhante."

“Estou sempre tentando acompanhar eles e sempre aprendendo coisas com eles, assistindo vídeos e apenas tentando jogar como eles."

“Uma das principais coisas que vejo quando assisto vídeos (Haaland) são as corridas que ele faz, seus passes, seu movimento na área. Esses são seus pontos fortes, então eu apenas tento olhar para o movimento e como eles encontram uma maneira de fugir dos defensores."

Como suas duas inspirações chegarão na Europa muito jovens, Pepi enfrentará algumas decisões importantes nos próximos anos. Um será sobre seu futuro, com o garato cogitado nos EUA e no México.

Ele representou muito bem nas categorias de base, mas, como resultado do coronavírus, o futebol da base foi suspenso nos últimos 18 meses.

Pepi foi cogitado para entrar no time da Copa Ouro dos Estados Unidos, com o técnico Gregg Berhalter citando ele como o jogador que quase foi convocado. E, embora não tenha sido chamado, ele respondeu marcando seis gols em outros tantos jogos.

Por sua vez, Pepi diz que ainda não se comprometeu totalmente de nenhuma maneira e, quando chegar o dia, terá uma boa conversa com quem está mais próximo para tomar essa decisão.

No nível do clube, Pepi recentemente comprometeu seu futuro com o Dallas, assinando um novo contrato de cinco anos com o clube, mas isso não impedirá os times europeus de contratar o jogador.

Depois de ver os ex-companheiros de equipe Reynolds e Tessman mudando para a Serie A com a Roma e Venezia, respectivamente, Pepi também ganhou interesse da Itália.

O Bologna está entre as equipes vinculadas ao jovem atacante, embora ele já tenha treinado pelo Bayern de Munique como parte da parceria do clube com o Dallas.

Não importa onde ele vá, Pepi deverá ser negociado por uma taxa que estará entre as mais altas da história da MLS.

"Sempre haverá times olhando para o Dallas, como um dos times que realmente desenvolve os jovens jogadores", diz ele. “Pessoalmente, tento me concentrar em cada dia, fazendo o melhor que posso, dando o meu melhor desempenho a cada jogo e sempre que esse momento chama, sempre que tenho uma conversa com outra equipe, é aí que a pressão chega."

"Fora isso. Não sinto pressão. Estou apenas gostando de jogar com meu time e ser capaz de fazer o melhor que posso pelo Dallas."

Para todos os jogadores locais que deixaram o time nos últimos anos, este pode ser o mais difícil de substituir, pois, Pepi parece ser um atacante pronto para elevar seu nível na Europa .

O Trem Ricardo Pepi Hype está se preparando para sair da estação. Aproveite ele enquanto pode.