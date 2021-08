Harry Kane volta ao Tottenham e diz: "Nunca me recusei a treinar"

A estrela da Inglaterra respondeu aos fãs que questionavam seu profissionalismo, em meio a alegações de que quer deixar o clube atual

Harry Kane negou as alegações de que se recusou a treinar com o Tottenham, ainda que esteja vinculado a uma mudança de clube.

O Manchester City está tentando contratar o atacante, que foi acusado de que não havia treinado com o Spurs na tentativa de forçar o clube a vendê-lo.

Kane recorreu às redes sociais para negar essas notícias, no entanto, insistindo que voltará ao clube no sábado, como era o plano original.

O que disse Harry Kane nas redes sociais?

"Já se passaram quase 10 anos desde que fiz minha estreia no Spurs. Em cada um desses anos, vocês - os fãs - me mostraram total apoio e amor."

"É por isso que me machuca ler alguns comentários sobre o que eu fiz nessa semana, questionando meu profissionalismo."

“Embora não vá entrar em detalhes sobre a situação, quero esclarecer que nunca, e nunca me recusei a treinar. Retornarei do clube amanhã, conforme planejado."

"Eu não faria nada para prejudicar a relação que tenho com os fãs que me deram um apoio inabalável durante meu tempo com o clube."

"Sempre foi assim como ainda é hoje."

Harry Kane pulou o treino em que faltou?

A Goal informou nos últimos dias que o jogador de 28 anos não compareceu ao treinamento do clube nesta segunda-feira.

Ele deveria voltar das férias de verão para realizar alguns testes, antes de poder retornar aos preparativos da pré-temporada com o resto do time.

O treinador Nuno Espírito Santo, do Tottenham, disse terça-feira que o clube vai resolver o problema, dizendo aos jornalistas: “Temos que resolver a situação internamente com o clube, e tentar chegar a uma melhor solução e conclusão”.

Harry Kane vai jogar no City?

O técnico do City, Pep Guardiola, disse na sexta-feira que Kane está nos objetivos dos campeões da Premier League, para se fortalecer ainda mais nesta temporada, mas nenhum acordo está fechado para o capitão da Inglaterra.

"Se eles estão abertos a negociar, acho que não apenas o Man City, mas muitos clubes do mundo querem contratá-lo - não somos uma exceção - mas isso depende do Tottenham", disse Guardiola.

O clube quebrou o recorde de transferências britânicas na quinta-feira, quando confirmou a contratação de £ 100 milhões (US$ 139 milhões) de Jack Grealish do Aston Villa.

A contratação de Kane provavelmente os levaria a quebrar esse recorde mais uma vez, já que os Spurs estão exigindo mais de £ 100 milhões pela sua estrela.