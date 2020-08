D’Alessandro pode jogar contra o Grêmio no Gre-Nal 426?

O meia era dúvida após ser suspenso por dois jogos, mas o Inter pediu efeito suspensivo

E poderemos ter Andrés D'Alessandro no Gre-Nal 426! Depois de uma rápida briga nos tribunais, o conseguiu efeito suspensivo e poderá contar com o ídolo para a final da Taça Francisco Novelletto, no segundo turno do Campeonato Gaúcho.

e Inter entrarão em campo nesta próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), em jogo único. O vencedor da partida irá enfrentar o na final do Gaúchão, cuja datas ainda não estão confirmadas, já que o Campeonato Brasileiro terá seu início neste final de semana.

Assim, Eduardo Coudet poderá contar com o jogador para montar sua equipe, antes da partida. A decisão foi concedida pelo auditor Arturo Zurita, do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul, afirmando que seria um prejuízo para o atleta caso ele ficasse de fora das decisões do estadual - a final da Taça Francisco Novelleto e a possível decisão do Gaúchão.

D'Alessandro foi suspenso justamente no último Gre-Nal (425) por ofensas ao presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Hocsman, após a derrota por 1 a 0. Além disso, o jogador também foi punido com uma multa de R$ 5 mil.

O (TJD-RS) puniu D'Alessandro com dois jogos devido ao incidente contra o presidente da FGF, Luciano Hocsman. Além disso, o jogador perderá a partida de amanhã no Gre-Nal e terá de pagar multa de R$ 5 mil. pic.twitter.com/ywPUAIM70T — FutRaiz_Fc (@futraiz_fc) August 5, 2020

Caso seja utilizado por Eduardo Coudet, pode susbtituir nomes como Boschilia ou Thiago Galhardo, que devem ser titulares na final desta noite. Outro nome que também havia sido denunciado foi o próprio Coudet, mas o treinador acabou sendo liberado após acordo do TJD-RS com o departamento jurídico do Internacional.

Na ocasião, tanto D'Alessandro quanto Coudet abordaram Luciano Hocsman com ofensas. O meia, inclusive, afirmou que o presidente era "parcial" e que ele favorecia o Grêmio em relação ao Internacional. O caso foi registrado na súmula pelo árbitro da partida Daniel Nobre Bins e ambos foram denunciados.

Desta maneira, não haverá desculpas: ambos os clubes irão com força máxima para tentar vencer o Gre-Nal 426.