D’Alessandro vai renovar com o Internacional? Veja como está a situação

O argentino só tem contrato até o final do ano

Ídolo do , Andrés D'Alessandro pode estar com os dias contados no clube, pelo menos neste momento. O argentino só tem contrato até o 31 de dezembro deste ano e ainda não começou a conversar pela sua renovação.

Não significa que o não tem interesse em renovar o vínculo do veterano, no entanto: a equipe gaúcha deve deixar para negociar no segundo semestre e vem priorizando outros jogadores, como Rodrigo Dourado, Lindoso ou o jovem Bruno Praxedes.

D'Alessandro já anunciou que não pretende se aposentar no final do ano. O jogador ganhou mais espaço no elenco sob o comando de Eduardo Coudet e já participou de nove jogos no ano, com dois gols e uma assistência importantíssima contra o Tolima na pré-Libertadores.

Segundo o Globo Esporte, a intenção da diretoria seria de renovar o vínculo do argentino por mais uma temporada, assim como foi feito na virada de 2019. Assim, o ídolo iria para o seu 13º ano com a camisa do Internacional.

Nas suas 12 temporadas pelo Colorado, completou 484 partidas, 94 gols e 13 títulos, média de pelo menos uma conquista por ano.

Ainda que outros clubes tenham declarado interesse em contar com o veterano, D'Ale já afirmou publicamente que gostaria de encerrar a carreira com a camisa do Internacional, clube que mais se identifica.

A notícia gerou mobilização nas redes sociais: enquanto vários torcedores ficaram felizes com a notícia da renovação do ídolo, outros afirmam que o argentino já "deu o que tinha que dar." Confira algumas reações:

Sobre renovar com D’alessandro... Acho extremamente importante, no atual elenco, ninguém conhece mais o clube que ele, neste momento cheio de jovens que subiram e chegaram, ele pode e será uma referência, além de professor e como poucos tem uma gana pela nossa camisa.. RENOVEM — ¡Jairo winck! (@jairo_winck) May 28, 2020

D'ALESSANDRO VAI RENOVAR MAIS UM ANO AAAAAAA EU AMOO♥♥ — Luciano com L de Lixo (@lucianoficial07) May 27, 2020

Com todo o respeito com a história que ele tem, mas D’Alessandro renovar com a idade que tem e o SALÁRIO robusto que ganha, não é sensato financeiramente e para um clube que quer ser vencedor e promover os jovens, Uendel até tem ido bem com o Coudet, mas cadê a base? — Inter do povo (@povo_inter) May 24, 2020