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Ahmed Mansy

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Da Premier League à Roshan: Al-Diriyah rouba estrela do Senegal ao Al-Ahli

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O "Raqi" perdeu um novo negócio no mercado de transferências de verão

O clube do Al-Diriyah, recém-promovido à Saudi Pro League, conseguiu superar o Al-Ahli ao arrebatar-lhe uma das estrelas da Premier League inglesa durante o atual mercado de transferências de verão.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que o Al-Diriyah chegou a acordo com o senegalês Idrissa Gana Gueye, antigo médio do Everton, para a sua transferência para o clube num contrato válido por uma única temporada.

O médio senegalês vai transferir-se para o clube saudita a custo zero, depois de o seu contrato com o clube inglês ter terminado no final da temporada passada.

Gueye era um dos alvos do Al-Ahli durante o atual mercado de transferências de verão, num momento em que o clube procura um novo médio, caso o francês Enzo Millot deixe as suas fileiras, tendo em conta que ficou fora dos planos do treinador alemão Matthias Jaissle.

Assim, os esforços do Al-Ahli vão concentrar-se na contratação do francês Manu Koné, médio da Roma, que continua a ser o maior alvo para o meio-campo, caso Millot saia.

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Idrissa Gana Gueye tem um percurso notável nos relvados europeus, tendo começado na liga francesa ao serviço do Lille, desde a sua subida à equipa principal em 2010, até à transferência para o Aston Villa em 2015.

Depois de uma única temporada com o Aston Villa, o jogador de 36 anos transferiu-se para o Everton, onde passou 3 anos antes de rumar à sua etapa mais importante no Paris Saint-Germain entre 2019 e 2022, regressando depois ao Everton.

Na última temporada, Idrissa Gueye participou em 25 jogos pelo Everton, nos quais conseguiu marcar dois golos e fazer 3 assistências, tendo também participado nos quatro jogos da seleção senegalesa no Mundial de 2026, sem marcar nem assistir.

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