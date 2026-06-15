Da porta da Arábia Saudita... Donis entra para a história da Copa do Mundo

O grego Georgios Donis, técnico da seleção saudita, fez uma participação histórica na Copa do Mundo de 2026, ao se tornar um dos poucos nomes de seu país a comandar uma seleção na competição, durante o confronto da “Selecção Verde” contra o Uruguai na primeira rodada da fase de grupos.

A seleção saudita disputa o jogo no Grupo H, que apresenta forte competição com as seleções da Espanha, Cabo Verde e Uruguai, onde a “Verde” conseguiu abrir o placar com um gol sem resposta no primeiro tempo, o que lhe dá uma vantagem importante na disputa inicial por pontos no grupo.

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De acordo com a rede de estatísticas de futebol “Opta”, Georgios Donis tornou-se apenas o segundo técnico grego da história a disputar uma partida na Copa do Mundo, depois de seu compatriota Alkitas Panagoulias, que já havia comandado a seleção da Grécia na Copa do Mundo de 1994, realizada também nos Estados Unidos.

Este número é um marco na carreira de Donis como técnico, pois reflete a escassez de treinadores gregos no cenário mundial da maior competição do futebol, colocando seu nome em um registro especial ao lado de um dos mais notáveis treinadores da história do futebol grego.

Vale ressaltar que Donis assumiu o comando da Arábia Saudita poucas semanas antes da Copa do Mundo, sucedendo o francês Hervé Renard.