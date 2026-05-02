"Dá para dizer que Marco van Basten tornou a minha vida bem mais difícil"

Uma grande entrevista com Peter Pannekoek ocupa as páginas do Algemeen Dagblad na manhã de sábado. O comediante de 39 anos fala ao jornalista Sjoerd Mossou sobre seu amor e paixão pelo futebol.
Durante a entrevista, o sobrenome do comediante de Hilversum também é mencionado. “Você sabia que ‘pannenkoek’ ficou completamente fora de moda como xingamento por muito tempo?”
“Até que Marco van Basten, como técnico do Ajax, de repente foi vaiado por aquele torcedor na arquibancada, você se lembra disso? Lá estava eu de novo: xingar com ‘pannenkoek’ de repente voltou com tudo.”
“Dá pra dizer que o Van Basten complicou bastante a minha vida”, brinca Pannekoek.
Copa do Mundo de 2026
Pannekoek assistiu a muitos jogos durante o último Euro, mas não vai acompanhar a seleção holandesa aos Estados Unidos no próximo verão. No entanto, ele não adere de forma alguma ao apelo por um boicote.
“Acho esse apelo ao boicote tão covarde. Um jogador de futebol treina incessantemente desde os quatro anos para chegar a uma Copa do Mundo. E esse jogador, quando finalmente alcança o sonho de infância, teria que boicotar a Copa? Se você realmente acha tão grave tudo o que está acontecendo nos Estados Unidos, só há uma solução: não assistir”, opina Pannekoek.
O próprio comediante vai simplesmente sentar na frente da TV no próximo verão. “Com certeza, é por isso que não sou um dos que pedem boicote. Acho que é um sacrifício grande demais deixar de assistir. Sou sincero quanto a isso.”