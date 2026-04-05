Da La Masia às arquibancadas... O que está acontecendo com Hamza Abdelkarim?

O jornal espanhol “Sport” revelou que o nome do jovem atacante egípcio Hamza Abdelkarim se destacou como uma das principais estrelas da base do Barcelona nesta temporada, em meio à expectativa e ao entusiasmo que acompanharam sua chegada, especialmente nos círculos do futebol egípcio.

O jornal explicou que o jogador chamou a atenção desde o primeiro momento, não apenas por ser o primeiro egípcio a representar o clube catalão, mas também por ser um atacante clássico do tipo “9”, uma posição rara no sistema da “La Masia”, que geralmente se baseia em diferentes estilos de ataque.

O “Sport” acrescentou que Hamza possui uma constituição física robusta, com mais de 1,90 m de altura, e é considerado um atacante artilheiro com habilidades físicas excepcionais. No entanto, ele precisou de um período de adaptação, já que toda a sua experiência profissional anterior foi no Egito, onde já havia atuado pela equipe principal do Al-Ahly e participado da Liga dos Campeões da África.

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De acordo com a reportagem, o jogador se esforçou muito para fazer sua estreia oficial com a camisa do Barcelona, tendo sido obrigado a voltar ao Egito para resolver alguns trâmites, o que atrasou sua participação até 8 de março, ou seja, quase dois meses após sua contratação.

Sua estreia oficial aconteceu em uma partida da Segunda Divisão Juvenil contra o Huesca, onde ele deixou sua marca rapidamente ao conseguir um pênalti e marcar um gol, em um jogo em que o Barcelona não conseguiu a vitória, mas que representou um momento especial na carreira do jogador.

Desde essa partida, Hamza participou de vários jogos, mas não conseguiu manter o mesmo nível impressionante que apresentou em sua estreia. Ele foi titular na semifinal da Copa do Rei Juvenil em Lugo, antes de sua última participação, de 30 minutos, na derrota para o Dam, em 21 de março.

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O jornal observou que sua ausência no último confronto contra o Nastic levantou algumas questões, especialmente com a escalação de Ajay Tavares como titular pela primeira vez, em uma partida que testemunhou um forte incidente que levou ao seu transporte para o hospital após colidir com a barreira do estádio.

Mas o “Sport” esclareceu que a razão da ausência do atacante egípcio se deve a uma lesão muscular leve, que impediu sua participação. Além disso, o jogador não se juntou à seleção de seu país durante a pausa internacional, mas apareceu nas arquibancadas para acompanhar a partida do Barcelona Atlético contra o Sant Andreu.

A reportagem confirmou que a lesão não parece preocupante e não o afastará dos gramados por muito tempo, mas o impediu de estar presente na partida que testemunhou uma vitória dramática do Barcelona, graças a um gol no finalzinho marcado por Alex González aos 93 minutos, mantendo o time na disputa pela liderança da Liga Juvenil de Elite ao lado do Espanyol.

O jornal concluiu sua reportagem indicando que o tempo de afastamento do jogador ainda não foi definido com precisão, mas as previsões apontam para um possível retorno dentro de uma a duas semanas, caso a recuperação ocorra normalmente.