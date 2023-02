Curicó Unido x Cerro Porteño ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Pré-Libertadores

Equipes entram em campo nesta terça-feira (21), pela segunda fase do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

Curicó Unido e Cerro Porteño se enfrentam na noite desta terça-feira (21), às 21h (de Brasília), no Monumental de Colo-Colo, pela segunda fase da Pré-Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Sem vencer há dois jogos e na décima posição do Campeonato Chileno, o Curicó Unido volta as atenções para a estreia da Pré-Libertadores, enquanto o Cerro Porteño ainda não sabe o que é perder em 2023. Até agora, foram duas vitórias e dois empates no Campeonato Paraguaio.

Vale lembrar que o time paraguaio conquistou a vaga na fase preliminar depois de ficar com o 2º lugar na disputa do Campeonato Paraguaio em 2022. Já o Curicó Unido terminou em terceiro no Campeonato Chileno na temporada 2022 e também confirmou a sua presença no torneio.

Prováveis escalações

Curicó Unido: Cerda; Barrios, Bechtholdt, Merlo, De La Fluente; Nadruz, Sandoval, Leiva; Zavala, Castro e Nocolás Barrios.

Cerro Porteño: Perez; Lima, Britez, Villalba, Lezcano; Acosta, Cabañas; Otazú, Aguillar; Meaurio e Viera.

Desfalques

Curicó Unido

Cerro Porteño

