Cuiabá x Internacional: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (29), na Arena Pantanal; veja como acompanhar na TV e na internet

O Cuiabá terá pela frente o Internacional na noite desta quarta-feira (29), às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

No meio da tabela, com 48 pontos, o Cuiabá vem de dois empates e duas vitórias nos últimos quatro jogos disputados. Deyverson, que cumpriu suspensão no empate com o São Paulo na última rodada, retorna entre os titulares.

Do outro lado, o Internacional, com 46 pontos, segue na luta por uma vaga na Copa Sul-Americana 2024. Eduardo Coudet terá o retorno de Alan Patrick e Charles Aranguiz, que cumpriram suspensão na vitória sobre o RB Bragantino por 1 a 0.

Em sete jogos disputados entre as equipes, são duas vitórias para cada lado, além de três empates. No mais recente encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Dourado triunfou com um placar de 2 a 1.

Prováveis escalações

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Allyson, Alan Empereur e Rikelme; Raniele e Denilson; Jonathan Cafú, Clayson e Deyverson. Técnico: António Oliveira.

Internacional: Rochet; Bustos, Vitão (Igor), Mercado e Renê; Johnny, Aránguiz, Mauricio, Wanderson; Alan Patrick e Valencia (Luiz Adriano). Técnico: Eduardo Coudet.

Desfalques

Cuiabá

Sem desfalques confirmados.

Internacional

Não há desfalques confirmados.

Quando é?