Cuiabá x Flamengo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Rubro-Negro volta a campo neste domingo (6), na Arena Pantanal; veja como acompanhar na TV e na internet

O Cuiabá recebe o Flamengo na noite deste domingo (6), a partir das 20h (de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Invicto há cinco jogos, com quatro vitórias e um empate, o Cuiabá aparece no meio da tabela, com 25 pontos conquistados e um aproveitamento de 49% no Brasileirão. Para o confronto em casa, o técnico António Oliveira terá força máxima em campo. Suspenso na vitória sobre o Internacional, Jonathan Cafú retorna no lugar de Wellington Silva.

Do outro lado, o Flamengo, embalado com a vitória sobre o Olimpia por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, volta as atenções para o Brasileirão. Brigando pela parte de cima da tabela, o Rubro-Negro soma 31 pontos, com três vitórias e três empates nos últimos seis jogos disputados no torneio nacional.

Mais artigos abaixo

Com a suspensão de Gabriel Barbosa, o técnico Jorge Sampaoli tem a opção de escalar Pedro para a próxima partida. O atacante foi punido pelo clube no meio da semana após ato de indisciplina durante a vitória de 2 a 1 sobre o Atlético-MG.

Sampaoli ainda tem a possibilidade de poupar Bruno Henrique, que participou de quatro jogos consecutivos. Luiz Araújo pode ser o substituto, enquanto Pablo pode entrar na posição de Fabrício Bruno, que sentiu a coxa durante o jogo contra o Olimpia.

Prováveis escalações

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Fernando Sobral e Ceppelini; Jonathan Cafú, Clayson e Deyverson. Técnico: António Oliveira.

Flamengo: Matheus Cunha, Wesley, Pablo (Fabrício Bruno) David Luiz, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Victor Hugo, Gerson, Éverton Cebolinha, Bruno Henrique (Luiz Araújo) e Pedro. Técnico: Sampaoli.

Desfalques

Cuiabá

Vitão segue lesionado.

Flamengo

Gabriel Barbosa e Arrascaeta estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Erick Pulgar segue lesionado.

Quando é?